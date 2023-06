A Mesenzana la “giornata medievale” all’ombra de la Tor di Ariann

Anche quest’anno i Mastini della Torre e l’Amministrazione del Comune di Mesenzana hanno accolto le classi terze del corso elettronica – automazione e informatica dell’ISIS Città di Luino – C. Volontè per una la lezione itinerante all’ombra della Torre di Ariann.

Ferdinando e Ilaria Contini hanno accolto il gruppo di studenti nella mattinata di sabato 27 maggio: Riccardo Bertoli, Nicolò Brambilla, Mattia Serafin, Federico Porrini Cattò, Andrea Zarzana, Federico Zandrelli, Paolo Carnelli, Matteo Kochler, Cristian Pirozzolo, Riccardo Carteni, Francesco Melchiade hanno illustrato ai compagni di classe le vicende legate alla costruzione e restauro della Torre e gli approfondimenti svolti anche con Riccardo Pirola e Giuliano Costa, attraverso ricerche

storiografiche su tematiche di età medievale e di storia locale.

Gli studenti Bonari e Matteo Porrini Cattò della classe 5A del corso informatica hanno condiviso il loro progetto che consiste nello sviluppo di un’applicazione riguardante la torre medievale.

«Abbiamo deciso, data la nostra previa esperienza in Erasmus+KAII, progetto durante il quale abbiamo lavorato con la realtà virtuale, di creare un applicazione VR per telefoni che permette di visitare i 5 piani de la Tor di Ariann, guardandosi in giro e puntando il telefono nei vari lati della stanza – fanno sapere dalla scuola -, abbiamo infatti pensato alla possibilità di visitare la torre tramite accessori come google cardboard. Ogni stanza contiene un oggetto che, se selezionato per qualche secondo, apre un pannello con una storia da noi realizzata».

L’applicazione, la stesura dei testi, fruibili anche attraverso QR code e la visita guidata sono stati progettati e realizzati durante le attività del Progetto Laboratorio Storico – Letterario a cura dei docenti M. Comeglio, M. Badiali, A. Vanni e verranno utilizzati in futuro nei momenti di promozione del patrimonio storico locale.

I Mastini della Torre, un gruppo di giovani, da anni impegnati a valorizzare la storia locale, hanno coinvolto le classi in una suggestiva rievocazione fatta di tornei, vita di campo, davanti a una tavola imbandita secondo una merenda squisitamente medievale.