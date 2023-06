A piedi o in bicicletta lungo “Il sentiero delle pesche” da Biandronno a Cadrezzate

Si chiama “il sentiero delle pesche” perchè lambisce la parte settentrionale del Lago di Monate.

È un percorso che si può fare a piedi ( trekking, nordwlking), ma anche in mountainbike o a cavallo. È lungo poco più di 12 chilometri per 3 ore e 10 minuti di cammino.

LA PARTENZA DA CASSINETTA DI BIANDRONNO

Il sentiero delle Pesche parte da Cassinetta di Biandronno, costeggia il lago di Monate, a Cadrezzate, e porta sino al caratteristico centro rurale di Capronno, frazione di Angera.

Il percorso dopo aver attraversato il tranquillo centro di Comabbio si inerpica sul Monte Pelada ( dislivello di 160 metri) per scendere poi verso il centro di Osmate e quello di Capronno.

Tutto l’itinerario permette di apprezzare, tra le varie bellezze, anche i lavatoi dei tre borghi toccati.

Ciascuno di essi è stato nel tempo recuperato e ci permette oggi di riassaporare quella che era la quotidianità di un tempo. Infine, una piacevole variante del sentiero ci consente di chiudere un anello di pochi kilometri attorno al paese di Osmate.

IL PERCORSO

Il percorso mette in comunicazione la pista ciclabile del Lago di Varese con il Sentiero E/1 (nelle vicinanze di località Faraona), Travedona Monate, Cadrezzate, Capronno e con il Sentiero Verbano.

L’intersezione con la pista ciclabile del Lago di Varese è in località Cassinetta di Biandronno in Via Isola Virginia.

Si segue la segnaletica verticale VVL-H1. Per un brevissimo tratto si percorre il Sentiero E/1 proveniente da Gavirate e diretto a Sesto Calende. Dopo essere transitati davanti alla stazione ferroviaria di Travedona Monate si passa tra i boschi a Nord di Travedona Monate, davanti al Comune e alle scuole di Travedona Monate.

Si prosegue tra i boschi a Nord di Cadrezzate e tra i campi a Ovest di Cadrezzate fino ad incrociare Via Matteotti a Cadrezzate.

Qui il Sentiero delle Pesche termina, ma imboccando Via Matteotti sulla destra si raggiunge, dopo circa 1500 m., il cimitero di Capronno (frazione di Angera) dove si intercetta il Sentiero Verbano .Ma questo è un altro racconto.

In sella alla vostra mountain bike rientrate sul lago a Monate per una fermata rigenerante su una delle spiagge del lago dall’acqua pulita e sorgiva ( le migliori spiagge di Monate) per poi rientrare a Cassinetta dove ad attendervi c’è la sagra del “Frittissimo e non solo”: per info clicca qui

In caso di passeggiata a piedi il rientro può essere con il pullman AutolineeVaresine dalla fermata di Lentate ( qui gli orari)

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza Km 12

Pendenza max 10%

Percentuale di sterrato 70%