A Saltrio annullato per il maltempo l’evento “Yoga, lambrusco e culatello”

Annullato a Saltrio l’evento “Yoga, lambrusco e culatello” organizzato per sabato 3 giugno dall’associazione Amici del Monte Orsa.

«Purtroppo il meteo per il fine settimana non è buonissimo – spiegano gli organizzatori – Sono previsti temporali nella serata di sabato e siccome l’escursione prevedeva la discesa in orario serale non ci fidiamo a portare su le persone senza le necessarie garanzie di sicurezza».

Per essere sempre aggiornati sulle iniziative dell’associazione Amici del Monte Orsa potete seguire la pagina Facebook o il sito