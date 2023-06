A Sesto un minuto di silenzio per le vittime del naufragio del Lago Maggiore

Alle 19 a Sesto Calende verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del naufragio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 28 maggio a Sesto Calende. Un gesto formale di cordoglio che l’amministrazione della città, guidata dal sindaco Giovanni Buzzi, invita a rispettare in segno di raccoglimento per la tragedia che ha sconvolto la comunità.

L’incidente durante il maltempo che si è abbattuto sul Verbano e avvenuto al largo della riva di Lisanza intorno alle 19, è costato la vita a quattro persone, Shimini Erez, Claudio Alonzi, Tiziana Barnobi e Anya Bozhkova, quest’ultima era la compagna del proprietario della barca, Claudio Carminati. Anya era conosciuta a Sesto e nei dintorni, in passato aveva frequentato un corso di italiano per stranieri organizzato dall’associazione sestese Cittadini del Mondo.

In ricordo delle vittime la città di Sesto Calende ha proclamato per oggi, giovedì 1 giugno, il lutto cittadino, disposto con un’ordinanza del sindaco a partire dalle 18.30 e fino alle 20.30. Negli edifici pubblici le bandiere saranno esposte a mezz’asta in rispetto alle intenzioni del provvedimento.