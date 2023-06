A Travedona Monate nasce la comunità energetica rinnovabile

A Travedona Monate il progetto per realizzare una comunità energetica rinnovabile diventa realtà. Le comunità energetiche rinnovabili sono uno strumento per una gestione più efficiente, sostenibile e condivisa.

Il Comune di Travedona Monate, in collaborazione con il Tavolo per il Clima, ha presentato alla fine di maggio una proposta progettuale alla manifestazione d’Interesse della Regione Lombardia per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (Cer) nel territorio di Travedona Monate.

Le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico no-profit a cui possono aderire volontariamente cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche, enti religiosi e del terzo settore con l’obiettivo di produrre, consumare, condividere e gestire localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Le Cer rappresentano quindi un innovativo modello di gestione dell’energia che aiuta la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili grazie al decentramento della produzione di energia; generano benefici ambientali, sociali ed economici come la riduzione delle emissioni di CO2, l’abbassamento dei costi grazie agli incentivi sull’energia condivisa erogati per 20 anni, il contrasto alla povertà energetica e lo sviluppo dell’economia locale.

Nella fase 1 della Manifestazione d’Interesse della Regione Lombardia i Comuni potevano presentare progetti per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili secondo le specifiche richieste dalla Regione. Le proposte progettuali rispondenti ai requisiti verranno ammesse alla fase 2, nella quale verranno messi a bando il finanziamento di impianti ad energia rinnovabile sugli edifici del Comune, impianti che produrranno energia condivisa tra i membri della comunità energetica del comune.

Il Comune di Travedona Monate ha attivato nei mesi scorsi un avviso di partecipazione alla comunità energetica rinnovabile a cui hanno aderito circa 30 soggetti tra cittadini, imprese e commercianti. Si sono inoltre definiti nella proposta i progetti per 3 impianti fotovoltaici da realizzarsi sui tetti degli edifici di proprietà del Comune.

L’idea di creare una comunità energetica rinnovabile è partita nel 2022 da parte di Rete per il Clima del Verbano che ha tenuto diversi incontri formativi in numerosi Comuni della zona sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sull’opportunità della manifestazione di interesse della Regione.

A Travedona Monate si era parlato di Cer l’11 settembre 2022 nell’ambito dell’evento Lotto per la Terra, dove si è organizzata una conferenza sulle Cer a cui hanno partecipato Gianluca Ruggieri docente dell’università dell’Insubria e Fulvio Fagiani di Rete per il Clima del Verbano. Da allora il Tavolo per il Clima e il Comune stanno seguendo l’evoluzione normativa delle Comunità Energetiche, di cui si attende l’emanazione del decreto attuativo che definirà la tariffa incentivante, gli impianti ammessi alla tariffa, e le modalità operative per l’attivazione, elementi essenziali per poter costruire un progetto tecnico-economico di costituzione della Cer.

Si attende anche l’uscita del bando Pnrr da 1,6 miliardi di Euro che potrà finanziare a fondo perduto fino al 40% degli investimenti per impianti a energia rinnovabile della Cer, sia privati che pubblici, per Comuni sotto la soglia di 5000 abitanti, di cui Travedona Monate fa parte.