A tu per tu con Riccardo Brivio, manager, fondatore di ADR Comunicazione e coach

Riccardo Brivio è un giovanissimo imprenditore che nel 2013, insieme all’amico e compagno di scuola Alberto ha deciso di unire le sue passioni per lo sport e il giornalismo aprendo Sport in the Zone, con l’obiettivo di dare un aiuto a tutte le società dilettantistiche che non si possono permettere di avere un ufficio stampa al proprio interno.

Sono passati 10 anni da quel primo passo e molte cose sono cambiate. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare come si è evoluta la sua attività.

Buongiorno Riccardo. Come nasce la sua avventura imprenditoriale nel mondo della comunicazione legata allo sport?

Buongiorno a voi. Fare impresa è sempre stato per me sia un sogno che un obiettivo. L’idea di realizzare un progetto imprenditoriale era il mio “gioco” da bambino, un sogno appunto. Poi un obiettivo, oggi una realtà in cui cerco di migliorarmi ogni giorno.

Ho iniziato molto presto, tra università e prime esperienze lavorative, cercando di rendermi utile per le piccole società sportive e con il tempo, tanta passione e determinazione, l’attività è cresciuta e oggi mi trovo alla guida di una vera e propria agenzia, ADR Comunicazione, che ha sede a Vergiate e, da 2 anni, anche un ufficio di rappresentanza a Milano a ridosso di Piazza Gae Aulenti.

Lo dice con il sorriso ma possiamo immaginare che ci siano stati momenti difficili

Certo, non è stato sempre tutto rose e fiori ma devo dire che ho avuto la fortuna di avere sempre al mio fianco un caro amico, prima che un socio, Alberto. Con lui ho condiviso sempre tutto, gioie, dolori, sogni e progetti. Da compagni di banco a soci in affari, ma soprattutto grandi amici.

Entrambi siamo ambiziosi, vogliamo che la nostra visione venga accolta da quante più persone possibili. Crediamo fortemente in ciò che facciamo e in ciò che siamo. Per questo, giorno dopo giorno, lavoriamo assiduamente per migliorarci.

E non siamo soli. Diego e Filippo, anche loro soci entrati strada facendo, sono indispensabili per il presente e il futuro di ADR e insieme a loro tutti i nostri collaboratori.

La retorica della “grande famiglia” è talvolta fastidiosa e banale. Non siamo una grande famiglia, ma un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno sposato la stessa causa, pronti ad andare sempre nella stessa direzione per continuare a toglierci ogni giorno, ogni mese e ogni anno che passo soddisfazione sempre maggiori. Vivere di e con quella che per tutti noi è di fatto una passione in un ambiente di lavoro sano e dinamico, credo sia l’aspetto più bello e appagante per tutti.

Di cosa si occupa ADR Comunicazione?

ADR Comunicazione si occupa di tanti aspetti legati alla comunicazione. Ci occupiamo di comunicazione digitale e offline per aziende e società sportive.

In modo particolare siamo attivi nel campo dello sviluppo web, per aiutare le aziende a implementare alcune attività e funzionalità ad hoc che possano sgravare il personale da alcune incombenze che richiederebbero una grande quantità di tempo, attraverso software gestionali totalmente personalizzabili e su misura del cliente.

Ovviamente ci occupiamo di grafica e video, perché l’immagine è il primo biglietto da visita per un’azienda per farsi notare e differenziarsi rispetto alle altre. Cerchiamo di proporre un’immagine che sia coordinata, dall’insegna ai materiali utilizzati per le presentazioni, dal sito web alle innumerevoli attività social.

Collaboriamo con i nostri clienti per mantenere aggiornati i loro profili social che sono il biglietto da visita per l’esterno e spesso il primo punto di contatto con i potenziali clienti. Ci occupiamo di proporre piani di sponsorizzazione per dare maggiore visibilità ad alcuni contenuti per raggiungere il target di riferimento e ampliare il pubblico interessato a seguire le attività aziendali.

Possiamo riassumere il tutto con due parole: consulenza e operatività, perché tutto il team, ognuno con le proprie competenze, lavora ogni giorno per dare al cliente la migliore soluzione per quanto riguarda le attività di comunicazione e metterle in atto quotidianamente.

In tutto questo ha lasciato completamente da una parte la sua passione per lo sport o continua a svolgere le attività che sono state il punto di partenza di tutta la sua avventura imprenditoriale?

Lo sport è sempre la mia più grande passione. Io in primis ho sempre giocato a pallacanestro e ancora oggi sono Presidente di una società che si occupa di settore giovanile (Union Basketball) e capo allenatore della Serie D di Borgo Ticino.

ADR Comunicazione è ancora molto attenta al mondo dello sport, dove ci riteniamo a tutti gli effetti un’eccellenza nel campo della comunicazione. redazione articoli di cronaca per gare ed eventi sportivi, video, interviste, servizi per web TV.

Gli stessi servizi che garantiamo per le aziende di qualsiasi natura commerciale, li proponiamo anche a società sportive, enti e federazioni, settore in cui siamo sul mercato ormai da oltre 10 anni e ci possiamo ritenere un importante punto di riferimento, frutto dell’esperienza maturata, della competenza e dell’importante capacità di cogliere le reali esigenze che caratterizzano il particolare mondo dello sport.

Fiore all’occhiello del nostro settore sport è senza dubbio il progetto Italia Canestro, attraverso il quale redigiamo articoli, tabellini e classifiche per i campionati regionali di pallacanestro lombarda, piemontese, della Liguria e del Trentino Alto Adige, che nella prossima stagione sportiva vedrà anche la nascita di un app mobile.

Non solo ADR nei suoi impegni professionali però, giusto?

Come detto ho sempre sognato fare l’imprenditore ed occuparmi di progetti che mi stimolano.

Parallelamente ad ADR, in questi anni ho coltivato questo percorso anche in campi più legati alla pura consulenza con una mia impresa individuale (RB Consulting) che nel tempo è cresciuta tanto avvicinandosi ad aziende piccole, medie, grandi e molto grandi.

Avere oggi la possibilità di ritrovarmi a ideare, dirigere e coordinare un importante progetto per una grande multinazionale è certamente motivo di grande orgoglio personale e professionale.

Oggi può dire di essere soddisfatto delle sue attività?

Sono un imprenditore e un manager, felice per la possibilità che mi sono conquistato e grato per le opportunità che mi sono state concesse.

Sono concentrato quotidianamente nel cercare raggiungere obiettivi professionali sempre più ambiziosi e condurre team composti da uomini e donne competenti e motivate verso risultati importanti, cercando di mettere sempre le persone al centro di ogni mio progetto.

Anche questa può sembrare retorica, ma spero che chi lavora al mio fianco possa riconoscermi, su tutto, il grande valore che mi sforzo di dare ogni giorno alle persone, prima che di qualsiasi risultato concreto.

Complessivamente tra ADR e gli atri miei impegni mi trovo a dirigere e gestire oltre 50 persone, muovermi su fronti anche completamente diversi l’uno dall’altro per settore, approccio e finalità. Talvolta le responsabilità possono “soffocarti”, almeno nel mio caso, ma sono anche la linfa per continuare a lavorare duramente e sentire dentro di me la forte spinta e motivazione per fare sempre meglio.

Ringraziamo Riccardo per la disponibilità e lo lasciamo tornare alle sue innumerevoli attività, complimentandoci per la passione che trasmette nel raccontare ciò di cui si occupa.