A Varese i condomini di via Misurina scelgono il colore della casa con il sindaco

Il colore della facciata deciso in assemblea, con un “consulente” speciale.

E’ successo oggi in via Misurina a Varese, in una delle case comunali dove si stanno concludendo i lavori di riqualificazione dell’edificio.

Prima di dipingere le facciate però, è stata improvvisata una sorta di assemblea condominiale in strada con i residenti, perché il sindaco Davide Galimberti, arrivato per un sopralluogo, ha voluto far decidere agli stessi abitanti del condominio di che colore volevano fosse dipinta la loro facciata.

Ragionando insieme, campioni di colore alla mano, alla fine l’estemporanea assemblea condominiale ha deciso per i colori giallo e grigio. «Un bel momento di condivisione per un intervento molto importante», ha commentato Galimberti.