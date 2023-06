A Varese l’incontro per fare rete contro la violenza di genere

Si è tenuto questo pomeriggio un evento formativo per favorire un approfondimento sulle normative in materia di violenza genere contro le donne e sulla tutela dei minori, con l’intervento di Sabrina Ditaranto, Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale dei Minori di Milano. L’evento è stato promosso dal Comune di Varese in qualità di ente capofila della Rete antiviolenza. Presenti in sala il prefetto Salvatore Pasquariello, i referenti dei Comuni della Rete antiviolenza, ATS, ASST Sette Laghi, centri antiviolenza, case rifugio, Forze dell’ordine.

«L’incontro nasce dall’esigenza di un aggiornamento formativo rispetto alla nuova normativa, per consentire una migliore comprensione del testo legislativo e per lavorare in modo sinergico tra tutti i soggetti coinvolti, operando come comunità educante» ha spiegato l’assessora alle Pari Opportunità Rossella Dimaggio.

L’incontro ha preso le mosse dalla riforma dell’articolo 403 del codice civile e dalla normativa vigente in materia, per offrire un momento di approfondimento sulle modifiche che intervengono dal punto di vista della legislazione e delle nuove prassi, con l’obiettivo di fare rete tra le diverse istituzioni coinvolte per una più efficace tutela dei minori.