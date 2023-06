Al Facchinetti di Castellanza il premio “Best Robot” agli europei di Robotica. E ora si vola ai mondiali

Si chiama Facility e oltre a camminare riesce ad impugnare oggetti e insegna ai bambini come lavare i denti. L’elefante meccanico realizzato dal gruppo Aurat del Facchinetti di Castellanza si è aggiudicato il premio come “Best Robot” agli europei di robotica che si sono appena svolti in Croazia. Presentato anche un secondo robot che realizza uno spettacolo circense facendo canestro con delle palline grazie a una formula matematica.

La squadra non è arrivata sul podio per un problema meccanico subentrato durante la gara che non ha mai consentito di mostrare la funzionalità della loro invenzione nel completo, ma il robot ha colpito comunque la giuria che ha attribuito loro il prestigioso riconoscimento. Gli studenti, guidati dal neo capitano e grande motivatore Daniele Zmarandache hanno lavorato a turno tutta la notte per perfezionarlo. La prossima competizione sarà a Bordeaux in Francia dove gli studenti parteciperanno ai mondiali di Robotica. Un ringraziamento particolare va alla professoressa Valentina Corbetta per l’aiuto nell’estetica

LA SQUADRA

Riccardo Lombardi

Anass Seddik

Lorenzo Landini

Daniele Zmarandache

Angelogabriele Anzaldi

Fabio Maffiolini

Nicholas Puglia

Loris Pagani

Francesco Pisani

Giulio Scordo