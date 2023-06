Al Melo di Gallarate lo spettacolo “La vita è una storia infinita”

Martedì 6 giugno la Compagnia Melobonsai propone lo spettacolo “La vita è una storia infinita” ispirato all’omonimo film, a conclusione di un lungo percorso finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Sarà l’occasione perché Il Melo possa tornare a testimoniare la sua identità come luogo di vita, riaffermandosi come polo privilegiato di incontro tra generazioni diverse.

Un messaggio forte e chiaro di come la vita nella RSA di Via Magenta stia riprendendo tutta la sua forza e la sua bellezza, di come la normalità torni ad essere quella di un tempo, ricca di momenti artistici, culturali e ricreativi a tutto tondo. Lo spettacolo, proposto in due repliche, alle 10.15 e alle 14.00, nella Piazza coperta del parco Giochi del Melo, prevede la partecipazione degli ospiti della RSA, delle loro Famiglie e di 150 alunni di classi primarie gallaratesi; ingresso libero e gratuito anche per bambini, genitori e nonni del territorio.