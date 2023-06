Al Miv di Varese la proiezione in anteprima gratuita del film “Denti da squalo”

Il MIV – Multisala Impero di Varese è pronto a deliziare gli appassionati di cinema. L’atteso film “Denti da squalo” è in anteprima nella sera di lunedì 5 giugno, alle 21, con una proiezione gratuita e fino ad esaurimento posti (prenotazioni sul sito: https://multisala.impero.multisalaimpero.com).

Come spiegato su ComingSoon.it, “Denti da squalo” è un film diretto da Davide Gentile, si svolge in un’estate diversa dalle altre per il tredicenne Walter (Tiziano Menichelli). È la prima estate che passerà senza suo padre Antonio (Claudio Santamaria) che è morto da poco in un incidente sul lavoro. Siamo sul litorale romano e la scuola è appena finita, sono rimasti da soli lui e sua madre Rita (Virginia Raffaele) che difficilmente accetta questo terribile lutto. Rita si chiude sempre più in se stessa e i suoi silenzi la stanno allontanano da suo figlio. Walter passa le sue giornate gironzolando senza meta e un giorno la sua attenzione viene catturata da un luogo misterioso, una villa con una grande piscina. L’acqua della piscina però è torbida e contrariamente a quello che pensa inizialmente, la villa non è abbandonata. Ad occuparla c’è il criminale di zona conosciuto come Il Corsaro (Edoardo Pesce), e con lui a custodire la villa c’è anche Carlo (Stefano Rosci), un teppistello. Questo sarà l’inizio di un’avventura unica e poetica che Walter ricorderà per tutta la vita.