Al Teatro Sociale la festa centenaria del liceo Crespi di Busto Arsizio

Festeggiati al teatro Sociale di usto Arsizio i cento anni del liceo Crespi. Presenti gli studenti, i docenti, il personale tecnico e amministrativo di oggi e di ieri. Alla serata, che si è svolta mercoledì 31 maggio con brevi performance teatrali e l’intervento dei docenti universitari, i classicisti Giuseppe Zanetto e Massimo Gioseffi., hanno partecipato anche il sindaco Emanuele Antonelli e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giuseppe Carcano, coinvolti nelle premiazioni dei ragazzi che si sono impegnati nelle diverse competizioni sulle lingue classiche promosse dalla rete di scuole del territorio. Su palco non solo i vincitori dei concorsi, ma proprio tutti i partecipanti che con la loro vivace presenza hanno mostrato un lato allegro dello studio, che rompe qualche pregiudizio sull’indirizzo classico degli studi.

Ha aperto la serata il Coro Polymnia del Liceo Crespi con una scenografica rappresentazione in costume dell’Inno al Sole di Mesomede di Creta, uno dei pochissimi testi antichi tramandati nei manoscritti con notazione musicale. La versione con flauti e strumenti a percussione, arrangiata anni fa dal Maestro Cadario, ha introdotto il pubblico in una atmosfera evocativa del mondo antico. Il mito greco è stato poi interpretato, attraverso Pavese e i suoi Dialoghi con Leucò, dai ragazzi della compagnia dei SognaTTori, tutti del Crespi, in una performance teatrale che ha conquistato tutti per la bravura e l’intensità degli attori. Durante l’evento è stato presentato il ricco Annuario, edito con molti contributi dei docenti, attuali ed ex, che hanno voluto raccontare prima di tutto la loro passione per la cultura e per l’educazioni delle nuove generazioni.