Al via il festival Mulini Letterari 2023, il tema di quest’anno sarà “Il viaggio”

Riparte giovedì 8 giugno il Festival Mulini Letterari, con un ricchissimo calendario di proposte e appuntamenti culturali promossi dalle amministrazioni comunali e dai bibliotecari del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.

Il festival, giunto alla terza edizione, dopo i temi della Bellezza e dei Confini, quest’anno avrà come filo conduttore “Il viaggio”.

«Il viaggio è stato scelto dai ragazzi, che sono stati coinvolti direttamente attraverso un sondaggio sui loro interessi e sui temi a loro cari – dice Silvia Borella, responsabile del sistema bibliotecario – Così 138 lettori e lettrici hanno individuato il tema conduttore dell’edizione 2023, inteso tanto in maniera simbolica quanto reale».

Il primo evento che aprirà il festival si terrà a Tradate, dove giovedì 8 giugno l’incontro con il famoso scrittore Enrico Brizzi permetterà ai presenti di conoscere il suo “viaggio” tra le memorie e la storia di un grande italiano, Enzo Ferrari, protagonista del suo ultimo libro.

Il festival proseguirà con molti appuntamenti in altre sedi del sistema: si andrà a Bisuschio (dove venerdì 9 giugno Nino Guidi parlerà di passeggiate in montagna e viaggi interiori), per proseguire poi a Cuasso al Monte (dove Marco Macchi racconterà i suoi anni in Africa giovedì 15 giugno), e così a seguire con tante proposte fino a quest’autunno.

Per rimanere informati su tutti gli appuntamenti del Festival è possibile seguire il sito www.muliniletterari.com e i profili social Instagram e Facebook