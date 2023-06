Albertini confermato presidente dell’Associazione Imprenditori Europei

Grazie al lavoro svolto dalla segreteria e all’impulso dato dalla giunta e dalla presidenza guidata da Giuseppe Albertini, AIME è stata ed è sempre molto presente in maniera qualificata nella rappresentanza intersettoriale delle imprese.

L’Associazione si è impegnata in innumerevoli attività, volte a creare cultura d’impresa, a fare rete, a dare voce alle start-up e a far diventare gli Associati protagonisti nelle dinamiche di trasformazione del mondo imprenditoriale, facendo dialogare intensamente le Imprese e le Istituzioni.

Nel quadriennio si è inaugurata una nuova sede, e si è aperta la delegazione di Busto Arsizio e rafforzate quelle esistenti: Puglia, Piemonte, Alto Varesotto ed Alto Milanese. Sono nate nuove aree di lavoro, come Aime Terzo settore e quelle in procinto di costituzione come Aime Commercio. Una straordinaria iniziativa introdotta per fornire ai cittadini un servizio chiavi in mano con la costituzione della Filiera, AIME 110% che ha raggruppato tecnici, imprese, professionisti e Istituti di credito. Un’espansione che sprona l’Associazione a fare ancora di più e ad organizzare ancor meglio la sua capacità progettuale e di rappresentanza territoriale.

AIME è riuscita a mettere a disposizione degli Associati una quantità importante di servizi (il Credito alle Imprese, la Mutua Assicurativa, i Manager a Tempo, l’Internazionalizzazione, i Servizi in campo energetico, le Politiche Attive del Lavoro, i Servizi di Contabilità e molto altro ancora).

Tanti i partner che si sono aggregati ad AIME per affiancare con servizi qualificati tutti gli Associati e numerosi sono stati anche i convegni e gli incontri pubblici organizzati su molteplici tematiche.

Sono stati importanti anche i momenti conviviali, promossi per favorire la conoscenza tra gli Associati e facilitare il confronto diretto tra tutte le imprese.

Non ultima tra le attività svolte, l’enorme lavoro fatto con la organizzazione della prima edizione del Villaggio della Sicurezza che si è svolto con uno straordinario successo lo scorso mese di ottobre presso i Giardini Estensi.

Dopo questi lusinghieri risultati sono stati rinnovati gli organismi dirigenti dell’Associazione che erano a fine mandato. Oggi l’organico si presenta ancora più forte: una presidenza rappresentativa composta da ben 44 imprenditori e professionisti, la conferma del presidente ed una rinnovata giunta.

Giuseppe Albertini è stato riconfermato Presidente per il prossimo quadriennio. Un imprenditore dalla lunga esperienza associativa, da molti anni componente del Consiglio della Camera di Commercio di Varese nella quale ha ricoperto anche la carica di Presidente.

«Durante questo mandato – dichiara Albertini – vorrei approfondire ancor più i temi dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo delle Imprese per creare nuove opportunità che si trasformino in posti di lavoro e, nell’immediato, contribuiscano a superare questa fase delicata causata prima dalla pandemia e poi dalla crisi energetica.

I fattori di successo sono e saranno sempre più dipendenti dalla valorizzazione del capitale umano e dalle partnership tra Imprese. AIME dovrà promuovere tali fattori ed essere stimolo e risorsa affinché gli imprenditori possano diventare sempre più capaci e responsabili nella gestione del presente e nel saper definire le linee per il futuro, favorendo la crescita di start up e di giovani che vogliano intraprendere. Con la Presidenza e la Giunta neoeletta – conclude Albertini -. siamo chiamati a contribuire a questi obiettivi. Al mio fianco posso contare su colleghi di lunga esperienza e giovani dirigenti entusiasti e pragmatici che mi accompagneranno in questa nuova sfida».

LA GIUNTA DI AIME NEO ELETTA

Componenti

Giuseppe Albertini – Presidente

Graziella Roncati Pomi – Vice Presidente Vicaria

Marco Colombo – Vice Presidente

Gianni Lucchina – Segretario Generale

Matteo Marchesi – Vice Segretario

Renzo Dal Pio – Responsabile Comunicazione

Maria Vittoria Ferreani – Presidente Aime Donna

Valentina Verga – Presidente Aime Busto Arsizio

Enrico Angelini – Responsabile Performarsi

Invitati permanenti

Armando De falco – Past President

Alessandro Lovati – Presidente Aime Senior

Andrea Bononi – Presidente Aime Giovani