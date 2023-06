Alla Colonia elioterapica di Germignaga va in scena il rispetto per i più piccoli

Un evento speciale si terrà il prossimo 11 giugno presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, in via A.Diaz, 11. L’Associazione Fazzoletti Bianchi, un’organizzazione impegnata nella tutela dei minori e nel contrasto alla violenza e agli abusi sessuali sui più piccoli, sarà la promotrice di questa importante iniziativa, patrocinata dal Comune di Germignaga.

Il programma dell’evento è ricco di ospiti e tematiche di grande rilevanza. L’inizio è previsto per le ore 20:30, e si aprirà con il saluto del sindaco Marco Fazio, seguito dalla presentazione dell’Associazione Fazzoletti Bianchi.

Pino Aprile, giornalista e politico di fama, sarà uno dei relatori principali della serata, con una conferenza dal titolo “Il Sud omertato“. L’intervista sarà condotta da Antonella Musitano, ex docente e scrittrice, che saprà stimolare una riflessione approfondita sul tema.

Vincenzo Vetere, rappresentante dell’Associazione ACBS, e Giuseppe Facente, in rappresentanza della Boxe Team Camacho, affronteranno il delicato argomento del bullismo e dell’importanza del valore personale. Saranno intervistati da Lara Amadeo, responsabile della Biblioteca Comunale di Cocquio Trevisago, che saprà condurre una conversazione ricca di spunti ed esperienze.

Raffaella Damonte, pediatra, e Cristina Marrapodi, avvocata, prenderanno la parola per parlare del tema “Non siete soli”. Le loro parole e testimonianze saranno intervistate da Paola Macchi, Consigliera Pari Opportunità di Regione Lombardia, che contribuirà a dare voce a storie importanti e offrire supporto a chi ne ha bisogno.

Ruggero Giavini, esperto nell’ambito tessile ecosostenibile, porterà l’attenzione sul tema “Il baby lavoro”. L’intervista sarà condotta dalla giornalista Rosi Brandi che affronterà con Giavini le problematiche legate al lavoro minorile e le possibili soluzioni per contrastarlo. All’iniziativa parteciperà attivamente anche Varesenews che intervisterà il Comandante Alfa, personaggi mitico dei carabinieri, fondatore dei Gruppi di intervento speciale e attivo da sempre nelle battaglie per la legalità, grazie alle domande di Ilaria Notari parlerà nel suo impegno del tema “Noi rispettiamo il nemico”.

All’incontro parteciperà anche l’onorevole (ed ehi sindaco di Luno) Andrea Pellicini, parlamentare membro Commissione Giustizia, che parlerà dell’impegno del parlamento sulle tematiche dell’incontro Intervistato da Jenny Santi, ex sindaca di Porto Ceresio, membro dell’associazione Fazzoletti Bianchi e referente per i rapporti istituzionali di AILA “Associazione Italiana Lotta contro gli Abusi“. L’iniziativa promossa dall’Associazione Fazzoletti Bianchi rappresenta un momento di grande importanza per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei minori e sulle problematiche legate alla violenza e agli abusi sessuali sui più piccoli. È un’occasione per unire forze e abbattere l’omertà che spesso circonda tali tematiche.

L’evento del 11 giugno sarà un’opportunità per ascoltare esperti, condividere esperienze e promuovere una cultura di tutela e supporto per i minori. L’incontro terminerà attorno alle 23.