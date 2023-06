Allergie primaverili sempre più aggressive e durature: smog e genetica tra le principali cause

La Primavera è una delle stagioni più belle dell’anno, forse la più romantica. Gli alberi rinascono, il meteo migliora, ci sono più ore di luce e i fiori sprigionano profumi e, purtroppo, anche pollini. Un problema, quest’ultimo, per migliaia, se non milioni, di persone in tutta Italia. Ad aggravare la situazione si aggiunge lo smog, che va ad aumentare i casi di problemi di irritazione ad occhi e naso. Questo accade perché, soprattutto nei giorni più soleggiati, le polveri di smog e polline rimangono sospese nell’aria, provocando fastidi ad un vasto numero di persone. Inoltre, la durata delle allergie primaverili sta aumentando al pari passo con la loro aggressività. Si pensa che entro il 2050, il 50% della popolazione possa diventare sensibile alle allergie.

Allergie stagionali: cause genetiche e non

Come per qualsiasi tipo di disturbo, esistono cause molteplici ma ben definite, che sono state studiate e che si sono modificate nel tempo. Prima tra tutte quella genetica, in quanto sembra che la predisposizione a soffrire di allergie durante la vita sia scritta all’interno del nostro codice genetico, il DNA, e sia addirittura trasmissibile per via ereditaria. Le percentuali che una mamma affetta da disturbi allergici possa mettere al mondo un bambino che sia altrettanto sensibile alle allergie stagionali è addirittura del 60%. 40% in caso sia il padre ad essere allergico. Qualora, infine, lo siano entrambi i genitori, le possibilità salgono alla certezza assoluta: 100%. Ma non c’è solo la genetica a decidere chi possa e chi non possa essere un soggetto allergico. Infatti, negli ultimi anni i fattori ambientali stanno peggiorando e non poco la situazione, specialmente a livello immunitario.

Parliamo di smog, polline e cambiamenti climatici in generale. Quando poi, questi tre fattori si mischiano insieme, i risultati sono ancora peggiori, dato che il polline inquinato dallo smog aumenta la sensibilità alle allergie dei soggetti colpiti. Difatti, le particelle di ozono particolato e biossido di azoto presenti nello smog, abbinate al polline e alla mancanza di precipitazioni, fanno sì che le molecole restino sospese nell’aria che respiriamo. In questo modo, gli agenti inquinanti danneggiano le mucose del naso e della bocca, alterando le barriere delle vie respiratorie e permettendo al polline di penetrare con maggiore facilità, aumentandone l’allergenicità. Inoltre, le temperature miti consentono agli alberi e alle piante di fiorire prima e mantenersi più a lungo nel corso dell’anno, sprigionando polline per più tempo.

Allergie: aumentano i casi di rinite allergica

Ovviamente, uno degli effetti collaterali più diffusi dovuti alle allergie stagionali è la rinite allergica. Questa è dovuta non tanto ai pollini dei fiori, che vengono trasportati dagli insetti, ma dalle piante arboree o erbacee, che producono grandi quantità di polline, immesso nell’aria dal vento o correnti d’aria. Le stime dell’OMS indicano che le allergie sono sul podio delle malattie croniche, con un range che va dal 10 al 40% della popolazione mondiale colpita da tali sintomatologie. In America si stimano 35 milioni di persone affette, mentre in Europa parliamo di circa il 20% della popolazione totale. Ad essere soggetti più facilmente a rinite allergica, poi, sono i cittadini delle grandi città, specialmente nelle ore calde della primavera e dell’estate, mentre corrono meno rischi coloro che abitano fuori dai nuclei urbani, in particolar modo montagna e campagna.

Il vero problema è che spesso i pazienti non hanno nemmeno una diagnosi precisa, in quanto, in caso di sintomatologia lieve o moderata, essi si rivolgono ai propri medici di base o utilizzano farmaci da banco che alleviano i sintomi della rinite allergica. Per cercare, invece, di dare un quadro clinico più chiaro, chi soffre di allergia dovrebbe rivolgersi ai centri specializzati, così che si possa sottoporre a visite multidisciplinari e avere un quadro diagnostico e terapeutico davvero efficiente. Giusto per fare un esempio, le vie aeree superiori e inferiori dovrebbero essere esaminate e curate sia dallo pneumologo che dall’allergologo in collaborazione con l’otorinolaringoiatra e, in caso di sfoghi sulla pelle, dal dermatologo.

Combattere le allergie: purificare l’aria

Ma, oltre a ricevere delle cure adeguate, esistono dei metodi di prevenzione per evitare di portarsi il nemico, ossia il polline o l’aria inquinata, letteralmente in casa. Stiamo parlando ad esempio dei purificatori d’aria. Essi, infatti, consentono di migliorare notevolmente il microclima che si viene a formare nel corso della giornata negli ambienti della propria abitazione, aiutando ad eliminare in percentuali piuttosto elevate pollini, acari e batteri, ossia tutte quelle sostanze che possono provocare un’alterazione e un’irritazione delle vie aeree causando reazioni allergiche. Questo grazie a dei particolari filtri, che catturano questi agenti e li intrappolano nell’apparecchiatura, rilasciando aria pulita nell’ambiente. Tra i modelli più conosciuti c’è il filtro HEPA che, grazie alle sue maglie in microfibre separate da alluminio, ha un effetto purificatore piuttosto efficace. Stessa cosa vale per i depuratori molecolari, che riescono ad eliminare anche i cattivi odori.

A livello di consumi, da calcolarsi in Watt e in base alla sua potenza e grandezza, un buon purificatore consuma quanto un frigorifero di media dimensione, specie se lasciato acceso 24/7. Quindi, l’uso continuo di tali apparecchi può portare ad un aumento notevole del costo della bolletta. Tuttavia, si possono adottare delle strategie a livello domestico che possono aiutare a conciliare salute e risparmio. Per prima cosa, può essere utile cercare dei fornitori di energia più convenienti, ad esempio scegliendo tra alcuni che propongono offerte combinate di gas e luce, le quali solitamente permettono di ottenere un risparmio maggiore. In alternativa, si possono adottare semplici accorgimenti, come l’acquisto di una ciabatta elettrica con interruttore, da collegare agli elettrodomestici per accenderli e spegnerli solo quando necessario. Ovviamente, la durata di accensione varia soprattutto in base al tempo trascorso in casa. Difatti, se si passa gran parte della giornata nella propria abitazione, è necessario lasciare accesa la macchina per quasi 24 ore, mentre se si sta fuori per più ore, essa dovrà essere usata solo nella permanenza a casa. Le ore migliori in cui far funzionare il purificatore, poi, sono quelle notturne, in quanto rinfresca l’aria e la pulisce, consentendo un riposo più sereno.