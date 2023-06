All’ospedale di Gallarate torna il cardiologo: contratto con la cooperativa per 30 turni diurni e 30 notturni

Trenta turni diurni da 12 ore e altrettanti notturni. L’Asst Valle Olona ha affidato a una cooperativa l’attività cardiologica dell’ospedale di Gallarate. I medici hanno iniziato da una settimana e continueranno finché non verrà completato un nuovo bando di concorso. L’assessore regionale Bertolaso lo aveva annunciato e così è avvenuto. Non sarà riaperta l’emodinamica ma i cardiologi assoldati a ore garantiranno le urgenze con una presenza fissa sia di giorno sia di notte.

L’arco temporale potrebbe rivelarsi ben più lungo di quanto auspicato: già nell’inverno scorso l’azienda aveva effettuato un concorso che aveva visto una lista di 3 vincitori, nessuno però aveva accettato l’incarico.

I pazienti del Sant’Antonio si sentono abbandonati. Ci scrive un lettore: “Posso confermare che l’ambulatorio di aritmie dell’intera ASST Valle Olona é stato definitivamente chiuso a Marzo. Quindi, al disagio del ridimensionamento del reparto cardiologico di Gallarate, si aggiunge l’impossibilità di effettuare visite e controlli riguardanti le aritmie in tutti gli ospedali della stessa ASST. É necessario cambiare ospedale, ma é molto difficile viste le tempistiche annuali di prenotazione di Mater Domini, Ospedale di Legnano ed Ospedale di Circolo di Varese. Anch’io ho appreso ciò proprio a Marzo, durante una visita di controllo di mio padre (rimasto senza un ospedale in grado di prenderlo in carico entro sei mesi). Eppure sono certo che a Dicembre già sapessero della imminente chiusura dell’ambulatorio, altrimenti non avrebbero prescritto un controllo a Marzo invece che a Giugno 2023 (il controllo per un BAV grado 2 viene fatto ogni 6 mesi in qualunque ospedale, così come sempre avvenuto anche a Busto Arsizio prima della chiusura ambulatoriale)”.

In radiologia non è ancora stata attuata l’attività di servizio di guardia unica aziendale notturna per sopperire alle gravi carenze di personale. A Gallarate rimangono in servizio solo 3 specialisti oltre a un part time. Il personale chiamato a coprire tre turni ogni giorno. La peculiarità del servizio radiologico ha indotto l’azienda ha riorganizzare l’attività in modo collegiale. Di notte sarà presente un solo radiologo per i tre ospedali e, in caso di urgenza, il paziente verrà trasportato nell’ospedale dove opera il radiologo. La riorganizzazione, inizialmente prevista a metà mese, slitta ulteriormente verso fine mese.

Domani, giovedì 8 giugno, attesa per la manifestazione civile in difesa del presidio ospedaliero.