Anche il Pd di Cardano aderisce alla manifestazione per l’ospedale di Gallarate

Anche il Pd di Cardano al Campo aderisce alla manifestazione convocata dalle associazioni di pazienti e familiari che richiama l’attenzione sul destino dell’ospedale di Gallarate.

Riceviamo e pubblichiamo

Il circolo del Partito Democratico di Cardano al campo comunica la propria partecipazione alla manifestazione di sostegno all’ospedale di Gallarate, e nello specifico al suo reparto di cardiologia, che si terrà giovedì 8 giugno.

L’ospedale di Gallarate rappresenta un presidio fondamentale per la salute e il benessere della nostra comunità e il reparto di cardiologia svolge un ruolo essenziale nell’offrire cure di qualità a numerosi pazienti colpiti da patologie cardiache, garantendo loro l’accesso a servizi medici di primaria importanza. La possibil chiusura di tale reparto rappresenterebbe una grave perdita per i cittadini di Gallarate e delle aree circostanti.

In linea con i principi fondamentali del Partito Democratico, siamo fermamente impegnati a tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini. Riteniamo che sia nostro dovere sostenere questa manifestazione, che mira a far sentire la voce dei cittadini e a sollecitare le autorità sanitarie e i decisori politici a prendere le misure necessarie per salvaguardare il reparto di cardiologia dell’ospedale di Gallarate.

Invitiamo quindi tutti i sostenitori del Partito Democratico di Cardano al Campo, così come tutta la cittadinanza, a partecipare numerosi alla manifestazione dell’8 giugno. Questa sarà un’opportunità per mostrare la nostra solidarietà e il nostro sostegno all’ospedale di Gallarate, e per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di mantenere aperto questo importante servizio sanitario.

La manifestazione si terrà l’8 giugno alle ore 21 presso Piazza Giovine Italia di Gallarate.

Il circolo del Partito Democratico di Cardano al Campo

Il segretario Zocchi Massimiliano