Anche quest’anno il sabato della Festa del Rugby ospita lo storico torneo Seven

Il Seven, torneo di rugby a sette, è un’importante tradizione della Festa del Rugby. L’edizione 2023, che festeggia il ventesimo compleanno della Festa, è ormai alle porte e Varese si prepara all’inizio ufficiale di questo evento tanto atteso.

Quest’anno saranno otto le squadre sfidanti sul campo dell’Aldo Levi: oltre alla partecipazione delle tre squadre storiche del seven del Rugby Varese – Gringos, Veicolo Longo e Nineteeners – composte da giocatori della prima squadra, ci saranno altre cinque squadre, i Kai Topanga, team sempre interno al Rugby Varese fondato da ragazzi giocatori dell’Under 19, Clurichauns, Parabiago, Pontallier, Novara & Cernusco.

“Il nostro torneo seven è nato con la festa – racconta Tullio Lacchè, volontario Rugby Varese – Hanno sempre partecipato squadre locali, che quest’anno saranno quattro, gli storici Veicolo Longo, Nineteeners, Gringos con l’aggiunta dei Kai Topanga, squadra formata da ragazzi della nostra Under 19. Nella storia del nostro club ne sono susseguite altre di squadre di rugby a sette, che adesso magari non esistono più, come ad esempio i Metal Varese, che risale ai tempi di quando avevamo una Seconda Squadra. Delle nostre la squadra che ha vinto più tornei seven in assoluto è quella dei Nineteeners, che ne ha conquistati 11″.

L’inizio del torneo è previsto nel pomeriggio di sabato 10 alle 14:30. Le otto squadre parteciperanno divise in due gironi da quattro con partite da otto minuti. Alla conclusione della fase a gironi si giocheranno semifinale e finale e verrà consegnata la coppa alla squadra vincitrice.

“Un Seven abbastanza goliardico, ma molto competitivo, che scatena il campanilismo tra le diverse squadre interne al Rugby Varese – prosegue Lacchè – L’anno scorso il trofeo è stato conquistato da Parabiago, che anche quest’anno si ripresenta. Si prospetta una bella sfida e staremo a vedere chi vincerà”.