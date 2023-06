Apre un nuovo supermercato Tigros a Varallo Pombia: è il 77esimo della catena varesina

Un nuovo supermercato Tigros apre mercoledì 7 giugno apre a Varallo Pombia, sulla Strada Statale 32 Ticinese 2/A: è il settantasettesimo della catena varesina. Il punto vendita si inserisce nel processo di evoluzione dell’azienda che prevede una maggiore presenza nel Novarese.

Nel nuovo Tigros i clienti troveranno i reparti di ortofrutta, panetteria, pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria, oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati. Nei reparti freschi, in particolare, spiccano per esempio oltre 50 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno. L’ortofrutta di stagione vede in particolare i prodotti della linea “Merita l’Assaggio” selezionati da Tigros: frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione. Alcuni esempi sono: il Pomodoro di Pachino I.G.P Ciliegino, Piccadilly e Datterino, la Ciliegia Ferrovia, l’Albicocca Caramella, la Pesca Tabacchiera e l’Albicocca di San Ferdinando di Puglia.

Tra i reparti freschi c’è anche la macelleria con carne di suino, pollo e tacchino 100% italiana, inoltre tutta la carne bovina è di Scottona di filiera. I prodotti del reparto panetteria-pasticceria sono invece preparati nei Laboratori Tigros a Cassano Magnago in provincia di Varese, il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni giorno e le torte sono preparate dai pasticceri secondo ricette tradizionali. In pasticceria è possibile trovare monoporzioni, pasticceria mignon, crostate nonché torte con crema e panna, e i clienti possono inoltre richiedere torte personalizzate su prenotazione per le feste e occasioni speciali, rivolgendosi al box informazioni. In pescheria si trova invece il pesce fresco di mare e di acqua dolce, pronto da portare a casa proveniente dai migliori mercati ittici e preparato dai pescivendoli Tigros. Sul banco gastronomia si trovano oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane e i piatti pronti come antipasti, primi, secondi e contorni.

Anche nel punto vendita di Varallo Pombia sarà possibile acquistare i “Prodotti del Mese”: ogni mese infatti Tigros propone ricette speciali e stagionali per provare sempre gusti diversi. A giugno, le ricette in edizione limitata sonoLe ricette in edizione limitata di giugno sono La Torta del Mese: Crostata Ciliegie e Cannella; La Pasta del Mese: Tortelli con Bufala e Basilico; gli Gnocchi del Mese: con Melanzane; La Zuppa del Mese: Vellutata di Piselli con Mazzancolle; l’Hamburger del Mese: di Marchigiana; la Tartare del Mese: di Fassone Piemontese con Rosmarino e Basilico; il Pan Soffice del Mese: alla Ciliegia; la Pizza del Mese: Feta, Olive e Spinacino, il Croissant del mese: ai lamponi e il Gelato del Mese: al Caramello con Sale Dolce di Cervia.

Per il punto vendita di Varallo Pombia è riservato inoltre un volantino speciale “Follie di Apertura” con numerose offerte e sconti fino al 60%, dal 7 al 13 giugno 2023, consultabile a questo link. Inoltre, fino al 27 giugno, nei reparti macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria e pescheria è attivo lo sconto del 30% su tutti i prodotti.

In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay e Bancomat Pay. Su tigros.it e su App TIGROS è poi possibile attivare lo SCONTRINO DIGITALE per ricevere lo scontrino fiscale al proprio indirizzo mail, pochi istanti dopo la spesa. Dal 14 giugno sarà anche attivo TIGROS DRIVE, il servizio gratuito che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato di Varallo Pombia.

Gli orari d’apertura si estendono su tutti i giorni della settimana: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 20.