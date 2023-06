Associazioni ambientaliste contro la pedemontana: presidio davanti alla Regione

Presidio di Legambiente davanti alla sede di Regione Lombardia per dire no alla Pedemontana. Si ritroveranno sabato 10 giugno in presidio insieme ad altre associazioni ambientaliste e liste civiche, per ribadire la propria opposizione alla realizzazione di Pedemontana. Si ritroveranno davanti alla sede di RegioneLombardia per sensibilizzare cittadini e istituzioni alla necessità di salvaguardare il territorio e di indirizzare le risorse su nuovi modelli di sviluppo per la Brianza e la Lombardia.

Sarà presente la vicepresidente di Legambiente Lombardia, Valentina Minazzi e i rappresentanti dei circoli di Legambiente di Usmate Velate, Seveso, Seregno e Desio.