Attel Finance ritira l’azione legale intentata contro Manfredi Lefebvre

Termina il lungo contenzioso tra Attel Finance e il noto filantropo e imprenditore Manfredi Lefebvre.

Come si legge in un articolo su Money.it, dopo quasi 30 anni di contenzioso tra le parti, la società finanziaria svizzera ha rinunciato alla sua azione contro Manfredi Lefebvre e le parti hanno dichiarato di non pretendere nulla l’una dall’altra ad alcun titolo o causa.

Il contenzioso tra Manfredi Lefebvre e Attel Finance risale al 1993, quando la società svizzera pretese dal miliardario il pagamento di un debito di 2 milioni e 700 mila euro, che Manfredi Lefebvre ha sempre contestato.

La fine del contenzioso con Attel ha rappresentato una svolta positiva per Manfredi Lefebvre. Vale la pena notare che Attel Finance ha ritirato le cause contro Manfredi Lefebvre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svizzera, in Lussemburgo e a Monaco.

Silversea Cruises: la strada del successo di un imprenditore italiano

Manfredi Lefebvre è noto soprattutto per aver fondato Silversea Cruises, una compagnia di crociere di lusso con sede a Monaco. Fondata nel 1994, la compagnia è stata pioniera del modello di crociera all-inclusive, offrendo ai suoi clienti un’esperienza esclusiva e personalizzata.

Silversea Cruises è diventata un punto di riferimento per i viaggi di lusso grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla cucina raffinata e al personale cortese formato secondo la tradizione italiana dei viaggi.

Manfredi Lefebvre ha recentemente acquisito due navi da crociera Crystal Cruises

Manfredi Lefebvre ha commentato come segue l’acquisto delle due navi da crociera Crystal Cruises:

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo e di tornare in un settore che ha sempre avuto e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Trentacinque anni fa la mia famiglia ha acquisito il controllo di Sitmar Cruises, costruendo tre delle prime navi da crociera appositamente costruite, e 30 anni fa la mia famiglia è stata pioniera di un nuovo modo di fare crociera. Il nostro obiettivo era quello di offrire la migliore esperienza, coccolando gli ospiti di tutto il mondo con un servizio di maggiordomo 24 ore su 24 ed esperienze culinarie straordinarie. Vendere l’attività crocieristica che apparteneva alla mia famiglia da un quarto di secolo è stata una decisione difficile, perché sapevo che questo settore mi sarebbe mancato immensamente. Pertanto, quando si è presentata l’opportunità di acquisire Crystal Cruises, non ci ho pensato due volte. Avere accanto a me il mio incredibile amico e leader ispiratore Geoffrey Kent rende questa impresa ancora più piacevole”.

Il Gruppo Heritage, presieduto da Manfredi Lefebvre, ha recentemente acquisito due navi da crociera, Crystal Serenity e Crystal Symphony. Dopo un’ampia ristrutturazione, le due navi torneranno a navigare con il marchio Crystal Cruises nel 2023, dopo essere state acquistate dal gruppo Genting Hong Kong in fallimento.

In qualità di membro del Comitato esecutivo del World Travel and Tourism Council, Manfredi Lefebvre ha un impatto reale sull’industria turistica mondiale. Con le sue capacità imprenditoriali e visionarie, rimane concentrato sulla creazione di nuovo valore nel mondo del turismo di lusso.