Benvenuta estate: il Mercato della Terra del Piambello si riempie di colori e sapori

Sabato 10 giugno l’appuntamento è a Induno Olona con il Mercato della Terra del Piambello, il mercato agricolo di Slow Food organizzato ogni secondo sabato del mese a Induno Olona, in via Jamoretti, dove si trova solo cibo buono, pulito e giusto, in accordo con i principi di Slow Food: i prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende.

Sui banchi dei produttori ci saranno le specialità a tema e di stagione, come la frutta e la verdura dell’Azienda Agricola Ricci Luca di Induno Olona e dell’Azienda agricola La Vitalba, oltre ai tanti altri prodotti provenienti dalla filiera corta proposta da Slow Food Provincia di Varese. Come a ogni Mercato della Terra, la miglior qualità del territorio si presenta alla città, garantita dalla più sicura delle certificazioni: la faccia del contadino che la produce.

Degustazione di gnocco fritto e salumi. Per una buona causa

Sabato, dalle ore 11:00, sarà possibile assaggiare il gnocco fritto abbinato ai salumi dei produttori del Mercato. Il ricavato dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Induno Olona, sarà devoluto a sostegno delle comunità dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni. Alle ore 11.30, Carmela e Giovanni dell’Azienda Agricola Le Sinergie presenteranno lo zafferano, le erbe officinali e i legumi prodotti nei loro campi.

I produttori presenti all’edizione di giugno

Saranno presenti al Mercato della Terra del Piambello i seguenti produttori del territorio:

∴ Apicoltura Frattini Diego – miele

∴ Azienda agricola Il Vallone – formaggi e salumi di capra e vaccini e CAPRACANTA dal progetto Slow Food SOPRALAPANCA

∴ Azienda agricola La Vitalba – verdure, ortaggi, frutta di stagione bio

∴ Le Sinergie – Zafferano d’Angera – zafferano, piante officinali, legumi

∴ Pian du Lares – formaggi e salumi di capra e vaccini e CAPRACANTA dal progetto Slow Food SOPRALAPANCA

∴ Azienda Agricola Ricci Luca – verdure, ortaggi, frutta di stagione

∴ Cascina Losetta – animali da cortile e derivati, Gallina bianca di Saluzzo e Coniglio grigio di Carmagnola entrambi Presidi Slow Food

∴ Panificio Grazioli – pane e prodotti da forno

∴ Cantina Torrerossa – Vini Varesini –

∴ Azienda agricola Castelli e Baietti – farine macinate a pietra e legumi

∴ Azienda Agricola Terra Del Roero – nocciole e derivati, fragola Mara Des Bois, piccoli frutti

∴ Fattoria Paccani – formaggi vaccini e salumi, farina da polenta

∴ Azienda agricola Mazza Giacomo – asparagi di Cantello

∴ Azienda agricola Valle del Rosa di Barbara Vercelli – salumi di razza Nero del Rosa

∴ Società agricola L’Uliveto di Magistrelli Pietro – olio marchigiano di Osimo;

∴ Azienda agricola Elleboro di Samuele Cangi – formaggio di capra e CAPRACANTA dal progetto Slow Food SOPRALAPANCA

I Mercati della Terra, che Slow Food organizza a Induno Olona dal 2017, sono luoghi dove acquistare prodotti di alta qualità, ma anche spazi per costruire comunità, creare scambio e fare educazione. Protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo che vendono quello che producono e trasformano, che possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti.

Il progetto

Il progetto dei Mercati della Terra di Slow Food è nato nel 2004, con questi obiettivi:

– rendere fruibili i prodotti a filiera corta, di prossimità, stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori;

– creare sbocchi di mercato per i produttori di piccola scala, normalmente esclusi dai canali commerciali convenzionali;

– favorire l’incontro tra i produttori e consumatori;

– rappresentare luoghi di scambio di conoscenze, di trasmissione dei saperi, di educazione del gusto e alla corretta alimentazione, di formazione di cittadini consapevoli. Luoghi dove sviluppare senso di comunità.

Oggi i Mercati della Terra sono presenti in oltre 24 Paesi e sono espressione dei luoghi e delle persone provenienti dalle culture più varie. Hanno forme diverse (dal grande mercato cittadino al piccolo mercato rionale, dalle forme stanziali a quelle itineranti) ma seguono visione comune, descritta nelle Linee guida internazionali del progetto.

I produttori e gli artigiani che partecipano al Mercato della Terra rispettano i criteri di selezione che Slow Food utilizza per gli espositori dei suoi principali eventi (Terra Madre Salone del Gusto, Cheese e Slow Fish).

Aderire alla rete dei Mercati della Terra significa impegnarsi a sviluppare e agevolare i progetti di Slow Food per la tutela della biodiversità, a condividere le principali iniziative di raccolta fondi per sostenere i progetti dell’associazione (Orti in Africa, Presìdi Slow Food, Arca del Gusto ecc.), a divulgare le campagne di Slow Food.

Contatti

Slow Food condotta della provincia di Varese

info@slowfoodvarese.it

335.6958548

Sito | Facebook