Besnate medievale: con la cerimonia dell’Investitura dei Consoli si è aperto il Minipalio

Con la solenne cerimonia dell’Investitura dei consoli e con la cena medievale dei Borghi ha preso avvio il 38° Minipalio di Besnate: un bel momento comunitario nella suggestiva cornice della Piazza di Santa Maria del Castello, l’angolo medievale del paese. Tra le esibizioni del “Gruppo Sbandieratori e Musici di Besnate“ e le danze medievali del “Gruppo Medievale Margherita Visconti”, si è rinnovata la tradizione che coinvolge l’intera popolazione besnatese attraverso la sana rivalità dei quattro Borghi: Bisun, Punt Pedar, Tre Ponti e Nord Ovest.

Galleria fotografica La cena del minipalio di Besnate 4 di 7

Sabato 24 giugno avrà luogo la sfilata storica con circa quattrocento figuranti in costume medievale che attraverserà le strade del bel Comune di Besnate per terminare all’oratorio, dove avranno poi inizio i giochi dedicati a bambini e ragazzi, che si terranno tutte le sere della settimana successiva per concludersi sabato primo luglio con la consegna del Palio al Borgo Vincitore.

Il Minipalio è una tradizione molto sentita dai besnatesi, che richiama un folto pubblico anche dai comuni limitrofi.

Appuntamento allora a sabato 24 giugno per l’avvio del Minipalio con la sfilata storica.