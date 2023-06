Bimbi in festa sul lungolago di Angera. E il Comitato genitori spegne venti candeline

Si è chiusa nel fine settimana la festa delle scuole, organizzata come ogni anno dal Comitato genitori di Angera alla tensostruttura sul lungolago.

Quattro giornate di eventi dedicati ai più piccoli – dall’asilo alle scuole medie – e alle loro famiglie.

L’iniziativa è stata anche la prima “uscita” pubblica del nuovo sindaco di Angera, Marcella Androni, che ha premiato i piccoli diplomati dell’asilo Vedani e presenziato alle celebrazioni ufficiali del 2 giugno, la Festa della Repubblica, insieme alle autorità cittadine, ai nuovi assessori e consiglieri comunali, al corpo musicale e ai rappresentanti di alcune associazioni locali. Tanti gli eventi collaterali organizzati, tra musica, giochi, sport (con una nuova edizione della manifestazione Corri sotto la Rocca, anche in versione per giovani ciclisti) e spettacoli serali.

La festa è stata anche l’occasione per celebrare i primi vent’anni del Comitato genitori, ricordati da due dei suoi fondatori, Antonio Campagnuolo e Giovanni Giacomobono: «Siamo partiti con piccole iniziative per sostenere alcune spese per la scuola – hanno raccontato – e siamo diventati un gruppo affiatato e numeroso: oggi il comitato è una realtà importante per la comunità e questa festa è diventata il simbolo del cammino che abbiamo fatto in questi anni».