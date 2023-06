Brovelli: “Fuori luogo gli attacchi dell’ex sindaco Molgora”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppi consiliare A come Angera

Oggi ci siamo dilettati nelle lezioni di moralità di una persona – il nostro ex sindaco Molgora- che oramai è un normale cittadino della nostra Comunità ma che, evidentemente pare non avere ancora ben compreso.

Non sapendo argomentare, – ma questo il gruppo di A come Angera se lo ricorda molto bene- , ha voluto spendere il proprio tempo con talune affermazioni che denotano tra le altre cose che, nonostante gli anni vissuti all’interno della macchina amministrativa fatica ancora a comprendere le procedure e le norme di specie. Alquanto stucchevole la teoria per la quale la fine anticipata della legislatura avrebbe comportato i ritardi nei lavori che, in verità in alcuni casi o non erano neppure partiti o peggio ancora non conclusi.

Celare poi il rancore verso la nuova Amministrazione Comunale palesando anche qui congetture che ancora una volta sono carenti, dimostrano che probabilmente la stanchezza e la non lucidità politica hanno portato a redigere un testo farcito di inesattezze e di farneticazioni che, come forza di minoranza riteniamo del tutto fuori luogo.

Quanto agli attacchi di natura personale l’ex sindaco che opportunamente indichiamo con la s minuscola, ne ha sempre fatto uso ogni qualvolta qualcuno osava dimostrarsi in disaccordo, così da far tacere sul nascere eventuali diatribe interne.

L’affermazione poi che lo scrivente all’epoca Assessore al bilancio facesse il bello e il cattivo tempo , è seccamente smentita dai fatti e dai numeri : il nostro Ente infatti non ha aumentato la propria posizione debitoria recuperando , invece, notevoli risorse senza per questo aumentare la pressione fiscale.

Del tutto sterile, altresì, il goffo tentativo di citare un fatto contabile che poi come risulta agli atti non si è verificato. Tutti elementi che confermano la scelta operata di ridare la parola ai cittadini angeresi prima del termine naturale della legislatura.

Di una cosa però diamo atto all’ex sindaco, ovvero che il candidato Sindaco del nostro gruppo civico , da Assistente Arbitrale ( si informi prima di usare i termini) nella partita decisiva ha alzato la bandierina per segnalare la rete decisiva, confermata dal VAR, con la quale è stata segnata la rete decisiva per chiudere anzitempo la carriera politica della sua amministrazione.

Purtroppo per lui l’Assistente Arbitrale è nuovamente sceso a solcare il terreno di gioco grazie ai tanti cittadini che, incuranti dei pettegolezzi e delle menzogne, hanno voluto dare fiducia al gruppo di A come Angera.

Il resto è noia!

Il Capogruppo Consiliare di A come Angera.