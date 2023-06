Brucia un deposito di batterie per auto, Vigili del Fuoco in azione a Travedona

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte a Travedona Monate per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno di un deposito di batterie per auto in via Vittorio Veneto, la strada che esce dal centro del paese e lo collega con Cassinetta di Biandronno.

Le fiamme si sono sviluppate per cause che sono in corso di accertamento: per lo spegnimento sono intervenute squadre provenienti sia da Varese sia da Laveno Mombello. La zona è stata messa in sicurezza dopo che l’incendio è stato domato. Non si segnalano invece problemi alle persone.