Caduta di calcinacci su via Brunico a Varese: la Polizia Locale transenna il marciapiede

Si sono staccati presumibilmente dal cornicione tra piano terra e pian terreno di un edificio privato, i calcinacci piombati sul marciapiede di via Brunico, a poche decine di metri dall’ingresso della scuola primaria Sacco.

Nel pomeriggio di giovedì 8 giugno, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Varese che hanno transennato il marciapiede e aperto un procedimento per accertare la situazione dello stabile – che presenta diverse crepe in facciata – e sollecitarne la messa in sicurezza, cui è tenuto il proprietario.