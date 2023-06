Camion di aiuti in partenza da Cstellanza per le popolazioni alluvionate: come aiutare

La Mensa del Padre Nostro di Castellanza in aiuto delle popolazioni alluvionate in Emilia Romagna. Sabato 3 e domenica 4 giugno dopo le Sante Messe è stata predisposta una raccolta straordinaria di alimenti a lunga conservazione per gli alluvionati dell’Emilia Romagna. In collaborazione con le Caritas Decanali i generi raccolti saranno consegnati direttamente all’ associazione di volontariato, ODV ” Spreco Zero” di Imola.

Alimenti richiesti: LATTE – CAFFÈ – BISCOTTI – MARMELLATA – ZUCCHERO – PASTA – OLIO – SALE – GRISSINI – FETTE BISCOTTATE – CRACKERS – SUGHI – TONNO – LEGUMI – DADI – SALSA DI POMODORO – PRODOTTI PER L’ INFANZIA.

L’iniziativa è dedicata all’emergenza alluvionati dell’ Emilia Romagna. Due camion partiranno già nel fine settimana. Quanto raccolto sabato e domenica dopo le Sante Messe verrà spedito fine settimana prossima. È possibile donare anche martedì 6 e giovedì 8 presso la sede del nostro banco alimentare Piazza Soldini 8 entrata da piazza mercato dalle 14,30 alle 17,30.