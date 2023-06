Campo “ex Provincia” e spogliatoi, lavori in corso al centro sportivo delle Bustecche

Sono giornate intense in casa Città di Varese, che è attivo su più fronti, dalla dirigenza al mercato, fino alle opere che si stanno svolgendo al centro sportivo delle Bustecche. Terminati i campionati e di conseguenza anche gli allenamenti, la casa della società biancorossa nel quartiere varesino si è trasformata in pochi giorni in un cantiere con diversi lavori in corso. Sono due le principali opere in stato di avanzamento: una riguarda il campo “ex Provincia”, completamente di proprietà della società che lo ha acquistato nei mesi scorsi; l’altra invece l’area degli spogliatoi, che diventeranno il cuore del centro sportivo.

CAMPO “EX PROVINCIA”

Il campo, in erba ma in disuso da anni se non per qualche saltuaria partitella, è stato acquistato dal Città di Varese nello scorso febbraio e non fa parte dell’accordo di gestione che il club ha con il Comune (leggi qui). Dopo i lavori di bonifica del terreno, verrà steso un tappeto in erba sintetica, il secondo dopo quello principale dove si sono svolti fino a oggi tutti gli allenamenti e le partite della squadra Femminile e delle giovanili. A causa delle dimensioni ridotte non potrà essere omologabile per tutte le gare, ma sarà comunque un’importante struttura per l’attività della società e del settore giovanile.



SPOGLIATOI

Lavori in corso anche nell’area degli spogliatoi, con la riqualifica della struttura già esistente che erano iniziati e poi sospesi. In questo momento si sta portando avanti un primo ampliamento, il primo di una serie di interventi che interesseranno l’edificio e che verrà completato anche da una palestra. Con il tempo questa parte del centro sportivo si trasformerà nel cuore pulsante dell’attività biancorossa.

PROSSIMI PASSI

Terminati questi due lavori – Antonio Rosati aveva preventivato la metà di ottobre (leggi qua) – verrà successivamente sistemato il campetto a sette adiacente ai vecchi spogliatoi, quelli utilizzati finora, che almeno in un primo momento sarà in terra battuta. Il cronoprogramma si concluderà con la sostituzione completa della tribuna con una nuova struttura che avrà compresi anche servizi e un punto bar, così da poter essere omologabile fino all’Eccellenza.