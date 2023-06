Candiani impegna il Governo per la permanenza dei “baschi rossi” contro lo spaccio nei boschi del Varesotto

Il deputato varesino Stefano Candiani ha ottenuto l’approvazione di un ordine del giorno alla Camera dei Deputati, che impegna il Governo a valutare l’istituzione di un nuovo raggruppamento di Carabinieri “Cacciatori delle Alpi”. Questo nuovo corpo avrebbe l’incarico di contrastare il crimine organizzato che si è infiltrato nei territori prealpini più impervi della Lombardia, con un’attenzione particolare per la provincia di Varese.

L’ordine del giorno propone non solo la costituzione di questo nuovo raggruppamento, ma anche la proroga dell’attività dei Carabinieri Cacciatori attualmente in servizio nelle provincie di Como e Varese. Questo per garantire un costante livello di pressione sul contrasto alla criminalità organizzata nelle aree di confine ed in particolare allo spaccio boschivo.

Candiani ha commentato positivamente l’approvazione dell’ordine del giorno, sottolineando l’importanza della presenza costante dei “baschi rossi” sul territorio provinciale. Il deputato ha dichiarato di aver discusso personalmente la questione con il comando generale dell’arma e il sottosegretario all’interno Molteni.

“La presenza dei baschi Rossi questi mesi si è confermata essenziale per il contrasto al crimine legato allo spaccio. Ieri ho avuto modo di parlarne in occasione della festa dell’Arma dei carabinieri che si è tenuta presso la caserma Salvo D’Acquisto a Roma. C’è concordia e volontà nella direzione raccomandata e auspicata. Ora si tratterà di dare corso a quest’impegno. Ma non ho dubbi a credere che il governo vorrà usare la massima celerità“, ha commentato il deputato Candiani.