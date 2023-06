Capolago in Festa: tavolate lungo le strade per una cena collettiva memorabile

Ieri sera, sabato 3 giugno, Capolago si è trasformata in una sala da pranzo all’aperto durante le celebrazioni di Capolago in Festa. La frazione era animata da una lunga tavolata di residenti e visitatori che cenavano a risotto lungo l’incantevole via Fé e la pittoresca piazza Santissima Trinità, proprio ai piedi della chiesa.

Questa cena collettiva non è stata solo un evento gastronomico: la giornata è stata animata da una serie di attività. Le scuole Baracca e Lovera hanno festeggiato con i loro studenti, gli Alpini hanno organizzato un pranzo in oratorio, i Truzzi Volanti hanno messo in scena uno spettacolo e, non da ultimo, si è tenuta una Santa Messa. Dopo la cena, la musica ha riempito le strade di Capolago, regalando agli ospiti un intrattenimento di fine serata.

Le celebrazioni di Capolago in Festa non si fermano qui. Il programma di domenica 4 giugno include una Santa Messa alle ore 10, seguita da un altro pranzo degli Alpini. Nel pomeriggio, alle 15, sarà organizzata una caccia al tesoro per i più giovani, culminando con una processione alle 17:30.

Il clou di ieri, la lunga tavolata all’aperto, è stata un’immagine vivida di comunità e festa. Capolago in Festa continua a celebrare la sua comunità con una serie di eventi pensati per tutte le età. Tra le centinaia di partecipanti, era presente anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti.