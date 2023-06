“Cardiologia a Gallarate è aperta solo sulla carta. Vi racconto la mia storia”

Chiudere non chiudere il reparto di Cardiologia dell’ospedale Gallarate? Questo non è più il problema, almeno secondo la vicenda vissuta e raccontata in questa lettera inviata a Varesenews dal figlio di un paziente cardiopatico in cura al nosocomio gallaratese.

Negli ultimi giorni leggo con stupore sui maggiori quotidiani cartacei (e web) regionali e provinciali sulle rassicurazioni dei Sig.ri Fontana-Bertolaso riguardo la non-chiusura del reparto cardiologia dell’Ospedale di Gallarate. Mi premeva segnalare a tutti coloro che non sono informati o sono male informati dai loro collaboratori che tale reparto sarà pure sulla carta formalmente aperto ed attivo ma nella realtà è chiuso da mesi. Mio padre cardiopatico, portatore di defibrillatore automatico ed in cura e controllo da oltre due anni presso tale reparto avrebbe dovuto effettuare la consueta visita di controllo semestrale in data 10 Maggio u.s.

Qualche giorno prima di tale data ho scoperto quasi per caso che la visita era stata annullata senza spiegazione alcuna e tantomeno senza essere dirottato ad altra struttura in altra data. Ci siamo ritrovati inoltre con i piani di due (degli otto farmaci che assume giornalmente) medicinali in scadenza di cui uno siamo riusciti a farlo rinnovare dal medico di base ma per il secondo serve appunto … un cardiologo!

In sostanza sono stato gentilmente invitato a “ripartire dal via” , impegnativa medico di base , telefonata al cup regionale e ricerca di un altro ospedale che (possibilmente prima che muoia…! ) prenda in carico il paziente. Presumo che tale trattamento sia stato riservato a decine (o centinaia ?) di altri pazienti che come mio padre erano in carico a tale reparto di tale ospedale. Se quanto sopra secondo i nostri solerti amministratori non dovesse corrispondere a loro verità… sarò ben lieto di avere la nuova data ed orario della visita di controllo annullata a maggio presso il reparto cardiologia dell’Ospedale di Gallarate.

Lettera Firmata

