Chiede l’elemosina in centro: aggredita a Varese con lo spray al peperoncino

Giovedì ore 16. Via Aldo Moro, pieno centro di Varese. Giornata prefestiva di caldo con gente che va e viene. Una ragazza dalla parte opposta del marciapiede assiste ad una scena che ha dell’incredibile: un anziano che si accanisce contro una giovane e il suo cane: si tratta di un volto abbastanza noto in città: una persona giovane che ha scelto la strada che affronta ogni giorno col suo cane e vive di carità. «Ho notato che tra questa ragazza e un anziano passante c’è stata una discussione piuttosto accesa ed è stata aggredita da questo signore con uno spray, non ho idea di che spray fosse ma credo fosse uno al peperoncino, peccato che il signore se la sia presa più con il cane che non si era nemmeno avvicinato! Nemmeno la ragazza si è avvicinata a questo pazzo, se ne stava andando, non lo ha minacciato nè nulla!».

Mentre la ragazza stava prendendosi cura del suo cane, alcuni ragazzi passanti hanno cercato di inseguire il signore, che poco dopo l’aggressione è scappato a gambe levate. «Era piuttosto anziano, sulla settantina avanzata, indossava un cappello scuro tipo basco, una giacca beige se non erro e ho notato che aveva dei grossi mazzi di chiavi attaccati ai pantaloni, mentre stava tirando fuori lo spray. Dei passanti e i dipendenti dei negozi sono usciti per vedere cosa fosse successo e si sono fermati in soccorso della ragazza».

In quel momento il bus è partito e la persona che ha assistito alla scena è dovuta salire: l’autobus proprio in quei frangenti ha aperto le porte. La lettrice, che ha scritto alla redazione di Varesenews, ha confermato la sua versione per telefono. Non risultano uscite da parte delle Volanti della polizia di Stato né da parte di mezzi di soccorso del 118.

La donna – italiana, sulla quarantina – e il suo cane sono una presenza fissa in questa zona di Varese, gli esercenti la conoscono e l’hanno subito aiutata: frequenta la zona non distante dal negozio di calze e dalla farmacia e difatti i negozianti si sono precipitati fuori dagli esercizi per vedere cosa stesse succedendo. «Siamo usciti a vedere, c’era casino, il cane era stato colpito dallo spray al volto. È un meticcio e abbaiava dal dolore così alcuni passanti hanno comprato del collirio in farmacia e il vicino fornaio ha dato qualche bottiglietta d’acqua per soccorrere l’animale», racconta la dipendente di un noto marchio di abbigliamento intimo della zona.