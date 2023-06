Cinema, musica e feste: Vedano Olona si prepara ad una bella estate

Inizia con un cine-concerto e una serata di festa e si conclude con una sagra popolare il ricco calendario dell’Estate Vedanese 2023, che prenderà il via in questo fine settimana a Vedano Olona.

Il primo appuntamento è per venerdì 9 giugno: a partire dalle 19,30 in via Matteotti, nel centro del paese, musica con concerti e dj set, negozi aperti, birra a fiumi e proposte gastronomiche degli esercenti e dei commercianti vedanesi animeranno la serata a tema “America Dream”. Sono 24 le attività coinvolte, per una notte di grande divertimento con un’esposizione di “muscle car” e un concerto live di “Jack revolver” con cover Rock 70/80/90. Qui la locandina

Sempre venerdì sera, in sala consiliare si terrà il cine-concerto “Nanuk l’eschimese”, film con accompagnamento dal vivo della pianista Francesca Badalini, nell’ambito della rassegna “di terra e di cielo” di Film Studio90, in collaborazione con la Lati. Ingresso gratuito.

Il primo weekend dell’Estate Vedanese prosegue sabato 10 giugno con la fiaba in musica “Il gatto con gli stivali” della Filarmonica Ponchielli, in programma alle 16 in piazzetta della pace (o al Circolo Vela in caso di maltempo), e domenica 11 giugno con la Festa della solidarietà organizzata da Amevo in occasione della Giornata mondiale della donazione di sangue. In programma diversi eventi in piazzetta della Pace con le associazioni del paese, animazione e musica.

Qui potete scaricare tutta la programmazione dell’estate Vedanese 2023, che trovate anche sul sito del Comune di Vedano Olona