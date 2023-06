Città di Varese: il direttore sportivo è Davide Raineri. Ora l’allenatore

A che punto è il Città di Varese 2023-2024? La società – con Antonio Rosati in prima linea – si sta muovendo a piccoli passi per strutturare società e squadra per il prossimo campionato di Serie D. E per la massima serie del calcio dilettantistico si sta muovendo la società, anche perché da Carate Brianza non ci sono state ulteriori comunicazioni e il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni non dovrebbe essere stato ancora depositato.

Ai piedi del Sacro Monte la società biancorossa cerca di mettere a posto i vari tasselli per dare vita a un nuovo assetto societario e dirigenziale. Dopo l’addio con Alessandro Merlin, per il ruolo di direttore sportivo la comunicazione della società è arrivata nella giornata di giovedì 1 giugno: il varesotto di adozione Davide Raineri sarà l’uomo mercato biancorosso.

«Poter lavorare in club così prestigioso – le prime parole di Raineri in biancorosso – è per me una grandissima occasione, oserei dire quasi il coronamento di un sogno a livello professionale».

Il comunicato del club:

Davide Raineri nuovo Direttore Sportivo

Città di Varese comunica di aver raggiunto l’accordo con Davide Raineri che nella prossima stagione rivestirà il ruolo di Direttore Sportivo.

Il Ds Raineri verrà presentato ufficialmente alla stampa nelle prossime settimane.

Dopo questo passo, quello successivo sarà l’allenatore e uno dei tecnici più legati alla figura di Raineri è Roberto Gatti, torinese di nascita ma ex giocatore biancorosso e a sua volta da anni residente nel Varesotto. Chissà se anche questa volta due più due farà quattro; di sicuro Gatti sarebbe ben felice di sedersi sulla panchina biancorossa. Ma sul ruolo dell’allenatore sono in corso ragionamenti ampi per ricercare la figura giusta, un personaggio che conosce bene la piazza varesina e possa assicurare un campionato di buon livello. Sicuramente non verrà confermato Gianluca Porro, così come tutto lo staff tecnico potrebbe subire una rivoluzione e anche Neto Pereira potrebbe non far più parte del progetto.

In base alle scelte su dirigenti e tecnici, si provvederà poi a formare la squadra. Difficile dire se ci saranno conferme rispetto alla rosa della stagione appena conclusa, ma la sensazione è che in pochi riceveranno una proposta di rinnovo.

Intanto la società ha deciso di dare una svolta alla comunicazione: salutato Vincenzo Basso, il responsabile sarà una vecchia conoscenza, Michele Marocco, che torna a dirigere l’ufficio stampa biancorosso dopo gli anni della Serie B.