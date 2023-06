CMVV e Regione Lombardia insieme per il futuro delle aree interne: tavolo di lavoro al Verbania di Luino

Lunedì 12 giugno, a Palazzo Verbania di Luino, Comunità Montana Valli del Verbano e Regione Lombardia saranno protagoniste di un tavolo di lavoro sulle aree interne che vedrà la presenza delle amministrazioni locali, enti e soggetti produttivi dell’Alto Verbano.

Il workshop è la parte effettiva di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Dipartimento di Architettura e studi urbani (DASTU) del Politecnico di Milano che vede come attore di primo piano l’ente montano dell’Alto Verbano.

Un progetto a 360 gradi per il rilancio delle zone interne, fortemente promosso dall’assessorato regionale di competenza e che vedrà la partecipazione anche della Comunità Montana del Piambello. Sarà un’occasione nella quale gli enti montani dell’alto varesotto potranno confrontarsi con gli organi regionali. Gli artefici economici e le amministrazioni del territorio potranno venire a conoscenza del tanto fatto da Comunità Montana Valli del Verbano nel suo impegno costante per il territorio in un’ottica di medio – lungo periodo.

PROGRAMMA

15:15 – 16:10 spazio Plenaria: Plenaria introduttiva

15:15 – 15:20 benvenuto e saluti iniziali

15:20 – 15:35 presentazione della Strategia Aree Interne 2021-2027. Quadro generale della programmazione: obiettivi, temi,

strumenti. Barbara Pagani, Regione Lombardia – D.G. Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica

15:35 – 15:50 la sostenibilità nelle strategie. A cura dell’Autorità Ambientale, Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima

15:50 – 16:10 presentazione della modalità di svolgimento, degli obiettivi generali del Workshop e dei gruppi di lavoro sulle tre

possibili priorità tematiche. A cura del Gruppo di ricerca DASTU – Politecnico di Milano

16:10-17:30 aule Workshop

Gruppi di lavoro tematici su tre possibili priorità tematiche:

1. La gestione dei servizi in un territorio complesso: welfare, qualità della vita e mobilità sostenibile.

2. Imprenditorialità e innovazione: formazione, trasferimento tecnologico e sensibilità ambientale per un sistema

economico sostenibile, attrattivo ed equilibrato.

3. Cura e gestione del territorio: promozione e tutela del patrimonio culturale, ambientale ed ecosistemico

«Sarà un’occasione per aumentare la già ottima collaborazione che abbiamo con Regione Lombardia – afferma Simone

Castoldi, presidente di Comunità Montana Valli del Verbano -. Siamo a filo diretto con l’Ente regionale e questo è la

base di una efficace collaborazione tra i nostri uffici e quelli di Regione Lombardia. Le ultime iniziative promosse, ad

esempio nel sociale, lo dimostrano – prosegue Castoldi -. Da parte nostra c’è una profonda volontà di promuovere lo

sviluppo del territoro e di dare un effettivo impulso che sia capace di rilanciare il tessuto produttivo e migliorare la

qualità della vita delle persone».

Il workshop fa parte di un programma articolato che si basa su un accordo tra Regione e Politecnico di Milano per valorizzare e il rilancio delle aree interne. Comunità Montana Valli del Verbano è l’Ente indicato per attivare queste politiche migliorative per il territorio. La strategia regionale ha un orizzonte temporale che arriva fino al 2027 e si basa su un ciclo di programmazione supporta dalla direttiva comunitaria. La collaborazione con una realtà universitaria, il Politecnico di Milano, salda su basi scientifiche le azioni di questo programma di rilancio per le zone montane dell’Alto Varesotto.

Prossimo appuntamento, il 29 di luglio in sede della Comunità Montana del Piambello ad Arcisate.