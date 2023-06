Colorati e piccanti: a Varese e Gazzada arriva la mostra mercato del peperoncino

Due giorni colorati e piccanti, dedicati a tutti gli appassionati ma anche a chi ancora non conosce varietà, gusto e salutari virtù del peperoncino. Sabato 10 e domenica 11 giugno Nicora Garden, in collaborazione con l’Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante, organizza presso i garden di Varese e Gazzada Schianno una mostra mercato dedicata al mondo del peperoncino.

In esposizione e in vendita tantissime varietà di piante di peperoncino, dalle più “dolci” a quelle tra le più piccanti al mondo, da quelle a frutto tondo a quelle dalla caratteristica forma a corno, passando per una varietà di colori che sorprende.

Per accompagnare i visitatori alla giusta scelta e all’acquisto ci saranno come sempre gli esperti di natura dei due garden, ma anche i consigli degli esperti dell’Accademia di Diamante che da anni organizza festival, incontri e iniziative per diffondere la conoscenza di questo interessante frutto dell’orto, indispensabile in cucina e divertente da coltivare.

Sabato 10 giugno è in programma anche una degustazione di salse piccantissime con i relativi antidoti alla piccantezza. Alle 12,30 al Garden di Gazzada Schianno e al pomeriggio dalle 14,30 in quello di Varese, i rappresentanti dell’Accademia saranno presenti con uno stand dedicato e saranno a disposizione per l’assaggio e per spiegare tutte le caratteristiche delle diverse varietà di peperoncino. Ingresso libero

Nicora Garden

Varese, Via Carnia 133 (0332 265888)

Gazzada, Via Gallarate 26 (0332 461155)

Orari: Lunedì – Domenica 9 – 12.30 e 14.30 – 19

www.nicoragarden.it