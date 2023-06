Com’è diventata la comunicazione pubblica dopo lo tzunami del Covid: la risposta a Varese dal PASocial day

Troppo giornalisti per i burocrati, troppo burocrati per i giornalisti. Divisi tra un mondo che cambia alla velocità della luce (quello della stampa e della comunicazione) e un mondo che non vorrebbe cambiare ma è stato ribaltato dalla pandemia, i comunicatori della Pubblica Amministrazione si sono fermati per un giorno a riflettere sul loro lavoro nella sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese.

Per la prima volta a Varese, infatti, si è tenuto il PASocial Day di Lombardia, che in tutta Italia si svolge il 7 giugno: un incontro dedicato ai comunicatori della Pubblica Amministrazione che ha fatto il punto di un mondo in continua evoluzione.

Tornando a definire, innanzitutto, qual è il ruolo di chi comunica in enti e organismi pubblici o complessi dopo lo “tzunami” della pandemia Covid che ha fatto diventare un ufficio spesso poco valorizzato, più spesso ancora semplicemente estensione dell’URP, la prima trincea della comunicazione di realtà come le Asl, degli Ospedali, dei Comuni cioè quelle da cui i cittadini cercano le risposte più importanti e quotidiane per le proprie vite.

Persone quindi che traducono in narrazione quell’essere “Al servizio del Paese” delle amministrazioni cui appartengono, dialogando con la stampa, ma anche direttamente con i cittadini, da quando la comunicazione passa anche dai social. E infine, dialogando anche con gli elementi interni all’amministrazione, che con la comunicazione necessariamente ora devono avere un rapporto.

Una mattinata, aperta dai saluti del presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello e chiusa da un panel che ha allargato il dialogo ai comunicatori delle aziende private, cui hanno partecipato i relatori e i moderatori coinvolti ma che è stata innanzitutto occasione di scambio per i professionisti che vi hanno partecipato: grazie anche all’organizzazione del consiglio di PASocial Lombardia, in particolare della fondatrice Marieva Favoino e della nuova componente del consiglio la varesina Anna Botter, che hanno fatto da “padrone di casa” dell’incontro, mostrando ai partecipanti di appartenere alla categoria “da supereroi” che certo tipo di comunicazione, mai abbastanza valorizzata, ha bisogno innanzitutto di credere per sè.

Quattro ore di confronto parlando di Chat GPT e di trasparenza e velocità dei dati, di molteplicità di social e di bisogno di umanità in questa professione: in attesa della famosa “legge 151“, che deve riformare la vecchia legge 150 del 2000 sulla comunicazione delle Pubbliche amministrazioni, ormai antichissima davanti a un mondo che è, su questo tema, profondamente cambiato.