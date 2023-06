Como premia il varesino Fabio Banfi dg dell’Asst Lariana per l’impegno durante l’emergenza sanitaria

(foto tratta dalla pag Facebook dell’Asst Lariana)

Milanese di nascita, varesino d’adozione, in trasferta a San Fermo della Battaglia per lavoro, Fabio Banfi ha ricevuto l’onorificenza di “commendatore al Merito della Repubblica Italiana” in occasione dei festeggiamento per il 2 giugno a Como.

Fabio Banfi, in passato direttore sanitario prima dell’azienda ospedaliera di Varese e poi dell’Asl, è attualmente il direttore generale dell’Asst Lariana. Il riconoscimento gli è stato attribuito dal prefetto Andrea Polichetti e dal presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, per l’impegno durante la pandemia, nei primi mesi difficili di emergenza sanitaria e poi nel completamento della campagna vaccinale massiva: « In detto contesto – si legge nella motivazione – reso assai complicato dallo stravolgimento delle abitudini di vita e di lavoro che ne è derivato, nonché dagli innumerevoli provvedimenti normativi succedutisi ai vari livelli, il dottor Banfi è stato un qualificato punto di riferimento per le istituzioni e gli operatori impegnati nel contrastare l’emergenza, grazie anche alla capacità di ascolto e alla determinazione nel cercare e trovare risposte ai bisogni dell’organizzazione».