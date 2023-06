“Conosco politici che contano”: arrestato truffatore che propinava falsi finanziamenti covid anche nel Varesotto

Residenti di Varese tra le vittime di un truffatore seriale: la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo accusato di aver truffato oltre 500 persone in tutto il paese, tra cui diverse vittime in provincia di Varese. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe abusato della crisi Covid-19, fingendo di essere un rappresentante di organismi destinati a gestire l’emergenza e promettendo prestiti a fondo perduto.

Il suo modus operandi è venuto alla luce durante un controllo fiscale delle autorità nel ravennate. Il cinquantenne dovrà rispondere di gravi accuse, tra cui truffa aggravata, falsificazione di documenti e omessa dichiarazione di redditi illeciti. Secondo le stime, l’uomo avrebbe accumulato circa 650.000 euro tra il 2017 e il 2021, il frutto di centinaia di truffe su scala nazionale.

L’uomo aveva creato un sistema di truffe a catena, sfruttando la crisi finanziaria derivante dalla pandemia di Covid-19 e colpendo imprenditori e famiglie in cerca di liquidità. Si presentava come un rappresentante ufficiale di organismi istituiti per affrontare l’emergenza e vantando collegamenti con politici di alto profilo. Conquistata la fiducia delle sue vittime, proponeva loro finanziamenti agevolati o a fondo perduto dell’Unione Europea, richiedendo in anticipo un pagamento tra 600 e 1.200 euro. Si dice anche che avrebbe inviato false lettere da presunti organismi dell’Unione Europea.

Le truffe si sarebbero consumate nelle province di Alessandria, Asti, Bologna, Brescia, Campobasso, Caserta, Como, Cuneo, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, Isernia, Latina, Lodi, Milano, Modena, Napoli, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Torino, Varese, Vercelli e Viterbo.