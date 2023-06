Continua la corsa dei varesini del Deaishin Karate Do verso Roma, dove si svolgeranno in autunno le finali del campionato nazionale assoluto Asi Karate. Grazie infatti agli ottimi piazzamenti di sabato 3 e domenica 4 giugno gli atleti del Dojo del maestro Flavia Uboldi potranno partecipare alle fasi finali del campionato nazionale assoluto di karate Asi.

Le qualificazioni del campionato nazionale macro area nord Karate Asi si sono svolte al palazzetto dello sport di via Milano a Parabiago nel fine settimana scorso, organizzate nell’ambito delle promozioni sportive del Comitato Provinciale ASI Mantova coordinamento ASI KARATE LOMBARDIA, grazie alla collaborazione e disponibilità dei padroni di casa, il M° Alfredo Cherubino, coordinatore regionale ASI Lombardia e il M° Francesco Pappalardo, responsabile in questo ambito della Divisione tradizionale karate. La partecipazione di atleti è stata numerosissima.

Grande la soddisfazione del maestro Uboldi per i suoi ragazzi, che si sono anche conquistati la coppa come seconda società classificata nel kata. Oltre ad un incredibile bottino di medaglie.

Si laureano campioni nazionali macro area nord nel kata: Sofia Avanti e Matteo Marelli nella categoria Kata cinture nere, Natascia Malysh e Margherita Oliva nella categoria kata cinture colorate. Nella categoria bambini e ragazzi ben 5 i campioni nazionali: Beatrice Pugliano, Caterina Miggiano, Federico Miggiano, Lisa Carletti per il kata cinture colorate; Pietro Di Lillo nel kumitè cinture colorate .

I vice campioni sono Nicoletta Anaka, Ruben Borges, Alfredo Ciriello nel kata cinture colorate, Juris Zema kata cinture nere. Federico Orazi per la categoria kumitè cinture colorate.

A podio anche numerosi altri atleti del Dojo: Filippo Cantone, Giulia Perusin, Beatrice Guidotti, Andrea Guerrina, Lorenzo Guernieri, Lydia Censabella, Edoardo Perusin.

«La strada è lunga – ricorda il maestro Uboldi -, ma con questo impegno e questi risultati si può andare lontano. Prossimo appuntamento Roma!».