Coppa del Mondo a Varese, oltre 300 equipaggi in lotta per le medaglie

Saranno oltre 300 le imbarcazioni – e i relativi equipaggi – partecipanti alla seconda prova della Coppa del Mondo 2023 di canottaggio che si disputerà a Varese nel fine settimana del 16-18 giugno. Lo comunica World Rowing, la federazione internazionale (quella che era chiamata FISA), che ha ricevuto l’iscrizione di circa 650 atleti: saranno in tutto 42 le nazioni rappresentate.

Un “contingente” importante per quanto riguarda i numeri ma anche di alto valore sportivo: la tappa centrale della coppa è uno snodo decisivo per chi vuole vincere la classifica finale nelle singole specialità ed è considerata un passaggio importante sulla strada dei Mondiali che quest’anno si disputeranno a inizio settembre sulle acque del fiume Sava a Belgrado.

L’Italia, che è già al lavoro sul bacino della Schiranna, ha intenzione di sfruttare il fattore campo e di farsi notare nel medagliere: la nazionale, che non aveva partecipato alla prima tappa a Zagabria, sarà la formazione più numerosa con la bellezza di 22 imbarcazioni in lizza. Notevole anche la presenza australiana: ben 51 gli atleti presenti per i “canguri” in quello che in Europa è in qualche modo il “lago di casa” vista la sede di Gavirate. Il team azzurro, guidato dal direttore tecnico Franco Cattaneo, è uscito dai recenti europei di Bled con qualche buon risultato (due argenti e due bronzi) ma senza titoli sulle barche olimpiche anche perché diversi equipaggi erano “sperimentali”. Varese sarà l’occasione di fare un passo avanti.

A livello di imbarcazioni, come sempre saranno i singoli a fare la parte del leone: ben 38 gli iscritti in campo maschile con il tedesco Oliver Zeidler nel ruolo di principale favorito del lotto; 24 invece i singoli al femminile con la spagnola Virginia Diaz Rivas che vuole difendere il primato conquistato a Zagabria. Attenzione al rientro della vice campionessa del mondo 2022, l’australiana Tara Rigney. In chiave azzurra una delle barche da tenere d’occhio sarà il doppio maschile di Luca Rambaldi e Matteo Sartori, argento agli Europei che se la dovranno vedere con altri 20 avversari. I cinesi Liu e Zhang tornano insieme dopo il bronzo olimpico di Tokyo mentre tra i senior ci saranno i due olimpionici irlandesi (nei pesi leggeri) O’Donovan e McCarthy.

In campo femminile c’è attesa per i confronti sia nel doppio sia nel quattro. Nel primo caso le australiane Annabelle McIntyre e Jessica Morrison, già oro olimpico nel quattro, se la vedranno con le spagnole Aina Cid ed Esther Briz Zamorano, attuali leader di Coppa. Il “borsino” del quadruplo vede invece tra imbarcazioni favorite: le olimpioniche cinesi, le australiane (bronzo a Tokyo) e lo scafo della Gran Bretagna.

Tra le curiosità della tappa di Coppa a Varese c’è la presenza in buone forze della Svizzera che è attualmente in testa alla classifica per nazioni e che potrà sfruttare la tappa casalinga di Lucerna (terza e ultima) per assicurarsi questa graduatoria. Il doppio leggero rossocrociato sarà tra i principali avversari di quello italiano su cui rema la stella di casa, Federica Cesarini. La Schiranna sarà anche sede del primo confronto stagionale a livello mondiale nella specialità dell’otto: a Zagabria le “ammiraglie” non si erano sfidate mentre sul bacino di casa nostra anche USA e Canada porteranno i propri specialisti.

COME FUNZIONANO I PUNTEGGI – Le regate di Coppa del Mondo comprendono le 14 classi olimpiche e una selezione di altre classi. La classifica principale è quella per nazioni ma esistono anche quelle per le singole specialità. Le prime sette imbarcazioni di ciascuna classe portano punti alle graduatorie: 8 per i vincitori, 6 per i piazzati, 5 per il terzo posto e così via fino ad arrivare al punto assegnato a chi vince la finale B. L’impianto delle gare è quello classico, su tre giorni: si inizia con le batterie (i migliori passano subito il turno), si prosegue con i recuperi e quindi semifinali e finali.