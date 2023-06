Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 9, 10, 11 giugno

Torna la Festa del Rugby a Varese con un ricco programma di eventi. Il campo “Aldo Levi” di Giubiano apre le sue porte alla città per tre giorni dedicati a sport, musica e divertimento. A Carnago la terza edizione della Festa del Pesce raddoppia: saranno ben due i weekend durante i quali gustare il menù a base di pesce proposto dalla Pro Loco. La Valle Olona ospita la conclusione del Palio di Cairate, iniziato lo scorso fine settimana e il ritorno dopo trent’anni del Palio di Gorla Minore, che regala un assaggio dei giochi e della competizione in un weekend di sfida fra i quattro rioni.

A Cassano Magnago protagonisti gli amici a quattro zampe con i mercatini di Scondinzoland. La giornata sarà accompagnata anche da stand gastronomici ed esercitazioni dei gruppi di Protezione Civile del territorio. Massimo Picozzi e le storie dei detective ai Giardini Estensi di Varese. Per “Nord in Giallo” sabato 10 giugno sarà ospite il criminologo che si è occupato dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.

Dopo il successo dell’inaugurazione domenica 11 giugno alle 17.30 sarà presentato il catalogo della mostra “Grammatica del segno di Giovanni La Rosa” . L’incontro sarà l’occasione di dialogare con l’artista, la storica dell’arte Irene Caravita, Marcello Morandini e Michele Mancino.

È la gran serata della finale di Champions League. Sabato 10 giugno a Istanbul si disputa la partitissima tra Manchester City – Inter. Diversi i maxischermi allestiti in provincia per seguire il match.

BRUNELLO – Good Samaritan ed Heco Energy vi aspettano all'aperitivo solidale che si terrà domenica 11 giugno presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello. Dalle 14.30 apertura del mercatino solidale.

CADEGLIANO – alle ore 20.30 si sabato 10 giugno appuntamento con Cadegliano Festival: teatro concerto con immagini multimediali sulla bellezza della natura.

CARNAGO – La terza edizione della Festa del Pesce raddoppia: saranno ben due i weekend durante i quali gustare il menù a base di pesce proposto dalla Pro Loco. Appuntamento in fattoria Cogo dal 9 all'11 giugno e dal 16 al 18 giugno.

CASSANO MAGNAGO – Se avete la Sicilia nel cuore non potete non fare tappa all'area feste di Cassano dove dal 9 all'11 giugno si terrà la Sagra della Sicilia.

INDUNO OLONA – La via Jamoretti si tinge d'estate con i profumi e i colori del Mercato della Terra del Piambello. Prodotti genuini, dal sapore autentico, quello di una volta.

VIZZOLA TICINO – Sbevizzola inaugura la stagione estiva con una grande festa a tema anni 80.

VIZZOLA TICINO – Sueño Summer Village inaugura la stagione 2023. Nove gli appuntamenti in programma per altrettanti sabati consecutivi.

ARONA – Street food a volontà per le vie della città: da venerdì 9 a domenica 11 giugno appuntamento sul lungolago Caduti di Nassirya e Largo Alpini.

FESTE E SAGRE

VARESE – La Festa del Rugby Varese è arrivata: ecco il programma dell'8-9-10 giugno. Come da tradizione il campo Aldo Levi di Giubiano, casa del Rugby Varese, aprirà le sue porte alla città per tre giorni dedicati a sport, musica e divertimento

ARCISATE – Ad Arcisate tre giorni di divertimento con la Festa delle arti, dei sapori e della cultura. Da venerdì 9 a domenica 11 giugno al Parco Lagozza tantissime proposte per grandi e bambini, animazione, intrattenimento musicale e una ricca offerta gastronomica

VARESE – A Calcinate è tempo di "Sagra del Pesce". Ricco menù con le specialità di pesce e carne. Musica da vivo e sabato sera possibilità di vedere in compagnia la finale di Champions League grazie al maxischermo

CASTIGLIONE OLONA – Musica, musei aperti e maxischermo per la finale: torna a Castiglione "Tra arte e degustazione". Sabato 10 giugno dalle 18 alla una di notte un percorso tra vini di pregio, degustazioni, musica, visite guidate nei musei e spettacoli al castello di Monteruzzo

CASALE LITTA – Exodus di Casale Litta fa festa per i 5 anni della sede di Villadosia tra buon cibo e musica. Dalla sera del 9 giugno fino a domenica 11 giugno la comunità si apre per tre giorni di festa

SAMARATE – La quindicesima edizione della "Summer fest" a Verghera di Samarate. All'Oratorio San Luigi a Verghera l'iniziativa venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno

ALBIZZATE – L'essenza calabrese incontra il cuore lombardo: la Festa Calabro-lombarda di Albizzate. Il programma dell'evento, previsto per il fine settimana del 9-11 giugno, promette di coinvolgere tutti i sensi

VEDANO OLONA – Cinema, musica e feste: Vedano Olona si prepara ad una bella estate. Inizia venerdì 9 giugno con un cine-concerto e una festa in stile "America Dream" organizzata dai commercianti vedanesi, il ricco programma dell'Estate Vedanese 2023 che proseguirà fino a Ferragosto

ANGERA – Weekend ad Angera con la festa della Gido, il mercato e gli eventi al Museo. Appuntamento sul Lago Maggiore questo fine settimana con musica, giochi, Truzzi Volanti, salamelle e molto altro

VALLE OLONA – Tempo di Palio in valle Olona, con la conclusione del Palio di Cairate, iniziato lo scorso fine settimana, e il ritorno dopo trent'anni del Palio di Gorla Minore, che regala un assaggio dei giochi e della competizione in un weekend di sfida fra i quattro rioni

LAVENO MOMBELLO – "Fuori Festival": al Gaggetto di Laveno un'esplosione di sport, musica e arte. L'appuntamento è per sabato 10 giugno dalle 10:00 alle 20:00. In programma un torneo di beach volley, diversi laboratori e musica.

OGGIONA SANTO STEFANO – Al Rifugio Carabelli di Oggiona torna la Orangefest. Parte venerdì 9 giugno la manifestazione organizzata dai ragazzi dell'Orange Oggiona, la squadra che prende parte al campionato CSI Varese. Fino all'11 giugno musica, cibo e giochi

EVENTI

VARESE – Arriva il torneo nazionale di "spada laser". E' la prima volta che Varese ospita un torneo nazionale di questa curiosa disciplina, che ricorda i duelli di star wars. In provincia un caso simile è avvenuto solo diversi anni fa a Busto

TEMPO LIBERO – Sul Lago Maggiore con il treno storico anni cinquanta di FNM. Domenica 11 giugno corsa da Milano a Laveno Mombello Lago, a bordo delle confortevoli vetture di prima classe. Con il biglietto speciale si può fare il viaggio partendo da qualunque stazione: ecco come funziona

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago tornano i mercatini di Scondinzoland. La giornata sarà accompagnata anche da stand gastronomici ed esercitazioni dei gruppi di Protezione Civile del territorio

VARESE – Una sfilata di moda speciale per gli ospiti della Fondazione Molina di Varese .Sabato 10 giugno alle 15.30 una sfilata di moda allieterà anziani e personale del Molina, grazie all'iniziativa di una volontaria e alla collaborazione di tante persone

VARESE – Due visite straordinarie all'isolino Virginia. Sabato 10 giugno alle 10 e alle 14, Archeologistics organizza due occasioni da non perdere per poter accedere al bene Unesco che custodisce una storia che dal Neolitico è giunta fino a noi

INDUNO OLONA – La Soms di Induno Olona si avvicina ai 150 anni e lancia nuovi progetti. Sabato 10 giugno nella sede dell'associazione Borgo Olonese, il nuovo direttivo della Soms illustrerà i progetti per il prossimo futuro. Interverrà anche Barbara Lamperti, direttrice della Casa di Comunità di Arcisate, che illustrerà funzioni e caratteristiche della nuova struttura

COMERIO – ComeRaro: a Comerio la mostra mercato di piante insolite, rare e tropicali. Domenica 11 giugno dalle ore 10.00 alle ore 19.00 alla Terrazza Belvedere del Comune di Comerio

CINEMA E TEATRO

VARESE – "Gods" al Santuccio: fusione teatrale di danza, musica, canto e poesia. Lo spettacolo diretto da Ann Veronica Turnbull è una fusione teatrale di diverse forme d'arte

VARESE – "Il trauma del Testimone": Alla Sala Montanari il racconto di Taya Zubova, regista ed esule russa. Il film documentario è la diretta testimonianza di una società civile, in una Russia, distrutta

VENEGONO SUPERIORE – Lo spettacolo "Francesco. La benedizione di un povero" in scena a Venegono Superiore. Lo spettacolo è una produzione italo-svizzera, sostenuta, oltre che da Compagnia Exire, anche dall'associazione ticinese Culturainsieme

INCONTRI

VARESE – Massimo Picozzi e le storie dei detective ai Giardini Estensi di Varese. Per "Nord i. Giallo" sabato 10 giugno sarà ospite il criminologo che si è occupato dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni

MERIDE – Un viaggio nel tempo alla scoperta dei tesori del Monte San Giorgio. Incontro con il Prof. Marco Balini per scoprire aneddoti del sito Unesco

CASTELLANZA – In biblioteca si parla di monarchia, da quella sabauda a quella britannica. Organizza l'associazione Il Prisma che porterà due esperti di monarchia per trattare lo stato di salute di quella britannica e i misteri di quella sabauda

ARTE E MOSTRE

VARESE – Grammatica del segno di Giovanni La Rosa: domenica la presentazione del catalogo. L'incontro saràl'occasione di dialogare con l'artista, la storica dell'arte Irene Caravita che ha firmato il testo di presentazione, Marcello Morandini e Michele Mancino

CASTIGLIONE OLONA – "Con passo", alla Chiesa di Villa e al Map di Castiglione Olona le opere di piccoli e grandi artisti. Sabato 10 giugno nella Chiesa di Villa l'inaugurazione della mostra realizzata nell'ambito di un progetto artistico coordinato da Claudio Citterio che ha coinvolto gli studenti della scuola di Castiglione Olona

VARESE – "L'arte svelata", ultimi giorni per visitare la mostra alla Questura di Varese. L'esposizione è stata prorogata fino al 10 giugno e proprio questa data sarà l'occasione per partecipare alle visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale, storico e artistico dell'edificio

TRADATE – In viaggio nella bellezza della natura: le foto di Armando Bottelli in mostra a Tradate. La mostra potrà essere visitata venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno a Villa Truffini. Bottelli, vero maestro nel catturare atmosfere uniche e giochi di luce, con i suoi scatti accompagnerà i visitatori alla scoperta dei parchi della provincia di Varese

VARESE – La mostra diffusa di Giorgio Piccaia nel nome di Fibonacci. Quattro sedi per le opere dell'artista givevrino arricchiscono l'estate varesina

VARESE – Mostra collettiva alla Ghiggini con artisti emergenti. Si chiama "Hot topic" e presenta opere inedite realizzate per questo progetto espositivo

LIBRI

VARESE – Con Giallo Junior la libreria Potere ai bambini porta 4 autori di noir per ragazzi ai Giardini. Per la prima volta il festival Nord in giallo dedica una sezione ai ragazzi con 4 incontri con gli autori di altrettanti gialli per ragazzi il 9 e 10 giugno

CULTURA – Al via il festival Mulini Letterari 2023, il tema di quest'anno sarà "Il viaggio". Dall'8 giugno fino all'autunno la terza edizione del festival propone tantissimi appuntamenti culturali organizzati con i comuni e le biblioteche del sistema bibliotecario Valli dei Mulini

BUSTO ARSIZIO – La storia di ResQ a Busto Arsizio, la barca che salva i migranti diventa un libro. Appuntamento al circolo Qui di via Scisciana con Alessandro Rocca, autore del libro che racconta la storia dell'imbarcazione impegnata a salvare vite nel canale di Sicilia

LIBRI – Le voci inascoltate dei rifiuti: "Antologia di Waste River" alla Galleria Ghiggini di Varese. Il nuovo libro di Mario Chiodetti pubblicato dalle Edizioni Ulivo di Balerna sarà presentato venerdì 9 giugno alle 18. Interverranno: l'autore, l'editrice Alda Bernasconi, l'illustratore Christian e l'attrice Silvia Sartorio

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Incontri chitarristici e mandolinistici bustesi, nuovo appuntamento a Villa Ottolini Tosi. Appuntamento nella bella villa di Busto Arsizio per scoprire la storia di uno strumento antico con concerto e aperitivo nel parco

CASORATE SEMPIONE – "Musica sotto le stelle": il concerto d'estate. Nel weekend

GAZZADA SCHIANNO – Tanti concerti e la rassegna bandistica, tutto pronto per “Musica in Villa” a Gazzada Schianno. La nota manifestazione musicale organizzata dalla Pro Loco è giunta quest’anno alle 46esima edizione. Ecco tutto il programma – Tutte le informazioni

CANTELLO – Cantello ricorda il M° Paolo Caravati con una targa e concerto polifonico. Venerdì 9 giugno la comunità di Cantello renderà omaggio al musicista per 30 anni secondo corno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, conosciutissimo per il suo impegno come direttore di coro, scomparso l’anno scorso a 60 anni – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Un concerto con gli allievi del Conservatorio Puccini chiude la stagione dell’Accademia di Porto Ceresio. Domenica 11 giugno alle 17 un bel concerto con quattro musicisti del Conservatorio Puccini di Gallarate. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Quarta edizione di Sesto Calende in Vinile 2023. Con il patrocinio del Comune di Sesto Calende, tra Piazza Garibaldi e Piazza De Cristoforis, giù fino alla passeggiata di Viale Italia, arriva “Sesto Calende in Vinile 2023”, quarta edizione, domenica 11 giugno dalle 10 alle 18 – Tutte le informazioni

NATURA

VARESE – Porte aperte all’Osservatorio Astronomico, protagonista il bosco. Appuntamento domenica 11 giugno dalle 10 alle 15 al Campo dei Fiori. Entrata senza prenotazione – Tutte le informazioni

SPORT

CALCIO – Manchester City – Inter, i maxischermi in provincia per la finale di Champions League. Sabato 10 giugno a Istanbul di disputa la partitissima tra i nerazzurri e gli inglesi: molte feste e sagre in provincia di Varese si sono attrezzate per trasmettere il match- Le trovate qui

CALCIO – Il Milan a Ispra per la rivincita. E per scoprire un territorio meraviglioso. Sabato 10 e domenica 11 giugno il secondo “Trofeo Sergio Binda”. In campo i Pulcini del 2013: oltre ai rossoneri anche Udinese, Monza, due società di serie B, due di serie C e le migliori squadre del Varesotto. Calcio e non solo: «Occasione per il rilancio turistico della nostra sponda del Lago Maggiore» – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La zona industriale di Busto Arsizio diventa un autodromo (legale) con la Formula Driver. Le vie del quartiere industriale di Sacconago si trasformeranno in un circuito automobilistico per il trofeo Italia Unicef Msp di formula driver con finalità benefiche per Unicef – Tutte le informazioni

TRADATE – Fine settimana con due nuovi appuntamenti con il baseball in compagnia degli Hornets di Tradate. Continua anche questo fine settimana la stagione di campionato (regular season) per le due formazioni tradatesi di Baseball, gli HORNETS – Tutte le informazioni

SAMARATE – Doppio appuntamento con la classica a Villa Montevecchio di Samarate. Due date da non perdere: due concerti nel “Giardino delle balaustre”, con artisti di alto livello – Tutte le informazioni

SOLIDARIETÀ

VARESE – Mani di mamma invita alla “Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico” per sferruzzare insieme. La ricorrenza cadrà sabato 10 giugno e il gruppo varesino che realizza completini per i bimbi della terapia intensiva neonatale attende appassionati e non di ferri e lana – Tutte le informazioni

COSA FARE A VARESE CITTÀ – Gli appuntamenti del weekend nella città di Varese. Tutti gli eventi da venerdì 9 a domenica 11 giugno – Tutte le informazioni