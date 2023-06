Cristicchi, Giannini, Giacomo Poretti, Maria Paiato: gli “sguardi” della XIV edizione di Tra Sacro e Sacro Monte

L’inedito Cristicchi, l’amico di lunga data Giacomo Poretti, il mostro sacro Giancarlo Giannini, il tributo a Manzoni di Maria Paiato, le celebrazioni di Giovanni Testori. Sono diversi e profondi gli “sguardi” che compongono la XIV edizione di tra Sacro e Sacro Monte, la rassegna teatrale estiva che pone il borgo mariano al centro di un progetto culturale di elevato e indiscusso valore.

Quattordici edizioni confermano l’attaccamento del pubblico varesino a un’offerta pensata anni fa e sostenuta dalla Fondazione Paolo VI proprio per sottolineare il valore spirituale del monte e del suo cammino lungo le cappelle.

Anche l’edizione 2023 porta la firma d Andrea Chiodi che prosegue nella sua scelta artistica di ampio respiro nazionale: «Tutti i più grandi artisti italiani sono passati da questo palcoscenico» ha ricordato Chiodi che ha allestito un calendario ricco di eventi paralleli e diversi, trovando alleanze in enti e associazioni a partire dal legame con il Karakorum teatro passando per Villa Panza del Fai, il Museo Pogliaghi, l’ordine degli architetti della provincia di Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio e molti sponsor incontrati lungo il percorso e con cui sono nati legami indissolubili.

L’EVENTO INAUGURALE E LE DOMENICHE LUNGO LA VIA SACRA

La stagione sarà preceduta da due eventi fuori cartellone: un concerto organizzato dall’ordine degli architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori per i 100 anni del santuario di Santa Maria del Monte che si terrà sabato 24 giugno alle ore 18.45 con l’Orchestra sinfonica Amadeus.

Il secondo sarà al tramonto, ore 20.30 del primo luglio, e all’alba ( 6.30) del 2 luglio allo Spazio Yak con il Karakorum Teatro , una performance itinerante in cuffia del Collettivo Wundertruppe dedicato alle opinioni, sensazioni e solitudini degli adolescenti.

I 4 GIOVEDI’ ALLA XIV CAPPELLA

Il primo spettacolo sarà il 6 luglio e vedrà protagonista Simone Cristicchi e il suo lavoro che parte dalla cantica di Dante e conduce, attraverso un viaggio interiore dall’oscurità alla luce.

Il 13 luglio sarà protagonista Maria Paiato che renderà omaggio ad Alessandro Manzoni con “La notte dell’innominato” e il suo viaggio mentale per fare i conti con se stesso, la sua mancanza di fede, la sua ambizione e la sua finitezza.

Il 20 luglio torna un amico delle prime edizioni: Giacomo Poretti che porterà “Chiedimi se sono di turno”, spettacolo di successo, inedito a Varese

Chiude la rassegna teatrale, il 27 luglio, Giacomo Giannini che dialogherà con Andrea Chiodi sulla sua vita: « Affronteremo anche il suo rapporto con la fede», tra letture di Dante e Leopardi.

Tutti gli spettacoli saranno alla XIV Cappella, una location che permette di ampliare la platea.

Anche quest’anno si dovrà acquistare il biglietto al costo di 12 euro che darà diritto a sedersi ma non a un posto fisso.

In caso di brutto tempo, gli spettacoli saranno rappresentati nella Basilica di San Vittore: nel corso della giornata dello spettacolo è bene controllare sul sito internet dedicato e le pagine social quale sarà la sede.

OMAGGIO A GIOVANNI TESTORI

Tra Sacro e Sacro Monte vivrà ulteriori momenti culturali, con un’ampia sezione dedicata a Giovanni Testori, nel centenario della nascita, come i pellegrinaggi teatrali lungo la via delle cappelle “La caduta dei cementi”, una performance immersiva audioguidata di Chiara Boscaro e Marco di Stefano del Karakorum Teatro, con estratti delle opere poetiche di Testori, pellegrinaggi che si terranno ogni domenica, il 9, il 16 e il 23 luglio alle ore 10.30, 16.30 e 20.00.

EVENTI A CASA POLIAGHI

Alla Casa Museo Pogliaghi sono in calendario: martedì 11 Chiara Stoppa che presenta “Grate” di Gianni Biondillo, la vita di una suora di clausura e della sua decisione di chiudersi al mondo, e martedì 25 luglio Pasquale di Filippo che presenta la sceneggiatura per il film mai realizzato di Giovanni gestori “Amleto. Una storia per il cinema”.

Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21.00. In occasione degli spettacoli la Casa Museo sarà eccezionalmente aperta al pubblico.

SERATE AL VILLA PANZA

Per le sere del FAI, due gli eventi a Villa Panza: il 12 con Elena Rivoltini, attrice, cantante e sound Artist che proporrà brani a cappella creando atmosfere sonore minimaliste in dialogo con le opere di Maria Nordman, Meg Webster, Dan Flavin e James Turrell; Andrea Chiodi sarà invece il 21 luglio che proporrà brani letterari e poetici in un percorso guidato di osservazione della volta celeste.

UN INCONTRO SULLE POTENZIALITA’ DEL SACRO MONTE

Ultimo evento collegato al cartellone di Tra Sacro e Sacro Monte, un incontro organizzato dall’Ordine degli Architetti che proporranno una sintesi di riflessioni, suggestioni e proposte raccolti dalla Commission rigenerazione dell’Ordine sullo sviluppo del Sacro Monte. Appuntamento giovedì 20 luglio alle 17.30 alla Casa Museo Poliaghi.

PARCHEGGI E ACCESSIBILITA’

La quattordicesima edizione si annuncia ricca, per questo Gianni Bottinelli il Presidente degli amici del sacro Monte lancia un appello : « Tra Sacro e Sacro Monte è diventata una stagione importante che attira turisti anche da fuori provincia. Si pone tra le attrazioni della città. Per questo chiediamo all’amministrazione di chiudere un occhio sui parcheggi. È chiaro che gli spazi dei residenti e la loro mobilità dovranno essere rispettati da tutti, ma i posteggi che non intralciano potranno essere tollerati».

Un impegno a cui il sindaco Davide Galimberti ha replicato assicurando che l’accessibilità sarà garantita.