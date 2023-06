Cultura, musica, cinema e gite, Angera “si tuffa” nella stagione turistica

Ad Angera è tutto pronto per trascorrere un’estate indimenticabile interamente dedicata alla cultura en plein air, fra musica, cinema sotto le stelle, itinerari esperienziali guidati alla scoperta delle principali attrazioni della Città. (la foto è di Giancarlo Tiranti, che ringraziamo)

Passeggiate

Il sud del Verbano ospita numerosi monumenti storico-artistici, ambienti incontaminati e protetti, spiagge, musei e scorci romantici tutti da scoprire. Il Comune di Angera valorizza il territorio e propone un ricco calendario di passeggiate adatte a tutti, che avranno luogo nel fine settimana, alla scoperta del Museo Diffuso e della Pinacoteca a cielo aperto fra lungolago e cuore del Borgo:

Sabato 24 giugno Tempo di tradizioni – ore 17:00

Sabato 8 luglio Angera fra vie d’acqua e di terra – ore 17:00

Domenica 23 luglio Una città affrescata – ore 10:00

Sabato 19 agosto Angera e il Museo Diffuso – ore 17:00

Domenica 27 agosto Una pesca degna di un re – ore 10:00

Cascine storiche

Non mancheranno itinerari esperienziali inediti, quest’anno dedicati alla riscoperta delle cascine storiche, con percorsi nell’entroterra angerese tra architettura, storia e scorci di rara bellezza.

Domenica 25 giugno Sulle tracce delle cascine storiche. La terra e il lavoro – ore 9:00.

Domenica 2 luglio Sulle tracce delle delle cascine storiche. Il bosco e le vigne – ore 9:00.

Le passeggiate, tutte guidate e gratuite, sono su prenotazione all’Infopoint Turistico entro il venerdì precedente l’uscita ore 13:00 – posti limitati.

Festival e Cinema

Altre uscite sul territorio e laboratori speciali, anche dedicati ai bambini, saranno proposti a luglio in occasione del Festival Il Lago Cromatico; promuoveremo anche pedalate active & green ed escursioni in barca a vela storica, che saranno svelate nel corso della stagione.

Da venerdì 14 luglio ospiteremo la rassegna Esterno Notte con sei proiezioni cinematografiche tutte a ingresso libero, cinque filmati saranno trasmessi sui pratoni, di fronte al Palazzo Comunale, in Piazza Garibaldi, mentre il sesto e ultimo appuntamento con il cinema sotto le stelle sarà nell’idilliaca frazione di Capronno, sulle colline a est della Città, presso il cortile delle ex Scuole in via Virgilio.

La prima proiezione del 14 luglio sarà un omaggio all’attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Kenneth Charles Bronagh, che ha ricevuto otto candidature al Premio Oscar, vincendolo nella sezione migliore sceneggiatura originale per il film Belfast.

Il programma proseguirà:

ad ANGERA

Venerdì 21 luglio con Margini di Niccolò Falsetti – Italian 2022 – 124”

Venerdì 28 luglio con Gagarine Proteggi ciò che ami di Fanny Liatard e Jeremy Trouilh, Francia 2020 95’

Venerdì 4 agosto con Il mio vicino Adolf di Leon Prudovsky Israele/Polonia/Colombia 2022 96”

Venerdì 11 agosto con Troppo Cattivi di Pierre Perifel – USA 2022 100’

a CAPRONNO di Angera

Venerdì 18 agosto con Il ritratto del Duca diretto di Roger Michell – 96”

Le proiezioni inizieranno alle ore 21:30 in luglio e alle ore 21:15 in agosto e in caso di pioggia avranno luogo in Sala Consiliare, con posti limitati, si consiglia pertanto di segnalare la presenza all’Infopoint Turistico entro le 16:00 del giorno precedente il filmato.

Per restare aggiornati sulle numerose iniziative è possibile visitare il sito www.angera.it costantemente aggiornato, che riporta appuntamenti e opportunità di visita ad Angera oppure seguire le pagine social Facebook AngeraTurismo e Instagram VisitAngera.

L’Infopoint Turistico è a disposizione in Piazza della Vittoria, accanto all’imbarcadero, nei seguenti orari: martedì 9-14, merc-giov-ven-sab-dom- 9.30-13 e 14-17.30 / lunedì chiusura – tel. +39 0331 931915 – infopoint@comune.angera.it