Da Cassano d’Adda al Villaggio Crespi: riparte “Lombardia coop to coop”

Un’affascinante avventura di 50 chilometri lungo l’Adda si appresta a ripartire con la quinta proposta del progetto “Lombardia Coop to Coop”. Questo itinerario, che si sviluppa attraverso paesaggi caratterizzati dall’elemento acqua, promette di regalare emozioni uniche e un’immersione totale nella natura, nella storia e nelle storie che caratterizzano questa terra. Leonardo, la Famiglia Crespi e Manzoni sono solo alcune delle figure che rendono ancora più affascinante questo viaggio.

Il punto di partenza è Cassano d’Adda, un luogo che sin da subito rivela la ricchezza dei territori circostanti. Incastonate tra i due corsi d’acqua che scorrono al limitare del paese, si trovano due autentiche perle: la villa Borromeo e il castello Visconteo. Queste testimonianze storiche sono solo un assaggio di ciò che i viaggiatori potranno scoprire lungo il cammino.

Una volta lasciato il paese, il paesaggio si trasforma in una dimensione più agreste, accompagnati dal suggestivo scenario del naviglio della Martesana. Dopo il Rudun, è possibile visitare l’eco museo di Leonardo a Vaprio d’Adda e pochi chilometri più avanti si raggiunge il Villaggio operaio di Crespi d’Adda, costruito dopo il 1876. Questo progetto, ideato da Cristoforo Benigno e portato avanti dal figlio Silvio, ha attirato migliaia di operai che hanno contribuito a sviluppare una comunità a misura d’uomo. Il villaggio non era solo una fabbrica, ma comprendeva anche abitazioni, scuole, una chiesa, strutture per il dopolavoro e molto altro. Nel 1995 è stata riconosciuta come sito UNESCO.

Il progetto “Lombardia Coop to Coop” ha attirato sette partecipanti provenienti dal Varesotto, da Milano e da Pavia: Fiorella, Isabel, Marta, Ettore, Marcello, Marco e Neven. Un gruppo che si è ritrovato già sui vagoni del treno che da Varese porta a Treviglio venerdì 9 giugno, pronto per partire.

Durante il percorso, è stata prevista una breve pausa nel negozio di Cassano per poi concedersi una visita al centro storico del paese e al castello, oggi riconvertito in un hotel e una location per eventi. Con soli diciotto chilometri rimanenti, i partecipanti hanno infine raggiunto il Country hotel Castelbarco, immerso nella campagna lombarda, circondato da ampi campi di grano e incantevoli maneggi.