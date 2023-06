Da Ilario Vinciguerra a Savino Beggiato: a chi sono andate le medaglie d’onore della Festa della Repubblica

Consegna Medaglie d’Onore

Galleria fotografica La festa del 2 giugno 2023 in piazza Repubblica a Varese 4 di 12

Le Medaglie d’Onore costituiscono un simbolico risarcimento morale che lo Stato Italiano con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto di concedere ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. Nell’ultima sessione di conferimento di tale onorificenza, sono stati individuati in provincia di Varese 5 destinatari purtroppo non più tra noi, per i quali la medaglia è stata ritirata da familiari.

Medaglia d’onore alla memoria di Vittorio MACCABRUNI, militare, internato a Stammlager dall’8 settembre 1943 al 24 luglio 1945

Medaglia d’onore alla memoria di Eligio MAFFIOLI, militare, internato a Stammlager dal 9 settembre 1943 al 26 luglio 1945

Medaglia d’onore alla memoria di Sebastiano PIAZZA, militare, internato a Dresda dall’8 settembre 1943 all’1 aprile 1945

Medaglia d’onore alla memoria di Mario REVERBERI, civile, internato a Padeborn dall’8 settembre 1943 all’8 luglio 1945

Medaglia d’onore alla memoria di Pietro VERSIGLIA, militare, internato a Stammlager dal 12 settembre 1943 all’8 maggio 1945

Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2022 e in data 27 dicembre 2022 a benemeriti cittadini residenti in provincia di Varese che hanno favorito il progresso civile e culturale della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, la tutela del territorio e delle civiltà locali.

UFFICIALE Dott.ssa Giuliana LONGHI

Nata e residente a Castronno, dopo la laurea in Giurisprudenza entra nella carriera Prefettizia e nel 1988 viene assegnata alla Prefettura di Como dove permane sino al gennaio 1996, svolgendo le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, Trasferita alla Prefettura di Varese dal febbraio 1996, ha svolto gli incarichi di responsabile ufficio patenti, Segretari Comunali e Provinciali, Polizia Amministrativa nonché di Dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale. Nel 2001 è stata inquadrata nella qualifica di Viceprefetto ed ha svolto per un decennio l’incarico di Capo di Gabinetto nonché di Dirigente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica. Con l’avanzamento di grado nell’Ordine al Merito della Repubblica viene premiata la sua alta professionalità e il suo crescente impegno, che ha profuso in tutti questi anni al servizio dello Stato, con fermezza, disponibilità attenzione alle diverse situazioni.

CAVALIERE Sig. Savino BEGGIATO

Nato a San Germano dei Berici (Vicenza) e residente a Gavirate, nel 1964 all’età di diciotto anni è stato assunto come garzone apprendista presso l’impresa “Marini” di Varese, che si occupa della riparazione di bruciatori. La sua intraprendenza e l’esperienza maturata lo portano in breve tempo ad aprire una ditta propria, all’insegna “Beggiato Savino”, ormai attiva da oltre cinquant’anni nel settore dell’idraulica e degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione meccanica, operativa anche nei giorni festivi. Proprio i dipendenti evidenziano la particolare sensibilità del loro datore di lavoro, sempre pronto a venire incontro alle persone in difficoltà e dedito ad attività benefiche in forma rigorosamente anonima.

CAVALIERE Sig. Salvatorangelo CABIZZOSU

Nato a Illorai (Sassari) e residente a Varese, attualmente in pensione, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1982. Dopo aver prestato servizio presso alcune Stazioni in provincia di Cuneo, dal 1996 al 2021 ha ricoperto l’incarico di Comandante Interinale e Comandante in sede vacante del Posto Nel corso della sua lunga carriera l’Appuntato Scelto Cabizzosu ha ricevuto numerose benemerenze ed encomi per operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da calamità e da ultimo per l’emergenza Epidemiologica da Covid-19.

CAVALIERE Dott. Fabio DE FANTI

Fiorentino, laureato in Giurisprudenza nell’Università della sua città, poi specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione all’Università di Bologna, è entrato nella carriera prefettizia, dopo altre esperienze nell’Amministrazione Pubblica, nel 1994, ed è stato assegnato alla Prefettura di Firenze. Tra l’agosto e il settembre del 2009 è stato inviato in missione presso la Prefettura dell’Aquila per le esigenze connesse agli eventi sismici di quella provincia, ottenendo il riconoscimento di Benemerito della protezione civile. Si evidenzia che il suo spiccato spirito di servizio, l’impegno profuso in ogni incarico e il suo alto senso dello Stato gli hanno consentito di esercitare sempre efficacemente i diversi ruoli che gli sono stati assegnati, dal coordinamento amministrativo al cerimoniale, dall’ordine e sicurezza pubblica alla protezione civile e ai rapporti con gli enti locali, e di sviluppare eccellenti rapporti interpersonali, acquisendo indiscussi meriti e la massima stima degli interlocutori istituzionali e politici locali e dei rappresentanti degli enti e degli uffici con cui ha intrapreso e consolida ottime relazioni nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza.

CAVALIERE Sig.ra Pamela DE ROSA

Nata a Milano e residente a Somma Lombardo, attualmente è impiegata presso la “Lufthansa Technik S.r.l.” con sede a Somma Lombardo, società che opera nel settore aeronautico. Attivista dei diritti dei cosiddetti “invalidi invisibili” è Consigliere Nazionale di “APMAAR-Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare”. Con il suo impegno in associazione e come volontaria, la Sig.ra De Rosa è impegnata a far rimuovere le barriere culturali riguardanti le persone affette da disabilità, favorendone l’inclusività, anche attraverso la realizzazione di video pubblicati poi sul web.

CAVALIERE Sig.ra Ornella GOSETTI

Nata a Prevalle (Brescia) e residente a Cuasso al Monte, pensionata, la Sig.ra Gosetti all’età di 10 anni si trasferisce con la famiglia da Brescia in provincia di Varese in cerca di opportunità di lavoro. A 21 anni si sposa ed inizia a lavorare nel magazzino di materiale edile appartenente alla famiglia del marito e per 45 anni, in un’epoca ancora un po’ restia a crederlo, dimostra ogni giorno di poter lavorare, anche manualmente, come e quanto un uomo. La sera, dopo aver messo a letto le figlie, inizia la seconda parte del suo lavoro, quella gestionale e di contabilità. Negli anni ’90, dopo aver partecipato ad un corso di primo soccorso, inizia l’attività di volontariato presso la neonata “Associazione SOS Valceresio”, prima come autista di ambulanze e successivamente come autista per il trasporto di anziani e disabili per visite mediche e terapie. La Sig.ra Gosetti partecipa altresì alle attività della Caritas Parrocchiale e da oltre 10 anni è segretaria dell’“A.I.D.O. – Gruppo di Porto Ceresio” dove si occupa anche della parte amministrativa e contabile e partecipa alle attività informative e di raccolta fondi.

CAVALIERE Sig.ra Maristella PALMIERI

Nata a Roma e residente a Casciago nel 1989, dopo aver superato un concorso pubblico nel Ministero della Difesa assume servizio presso l’Ufficio Tecnico Territoriale della Marina Militare di Milano con l’incarico di Responsabile della Segreteria di Direzione. Dal 2006 è in servizio presso la Brigata di Supporto al NRDC-ITA di Solbiate Olona con l’incarico di Responsabile del Nucleo Personale del Reparto alla Sede. In particolare durante il primo lockdown nazionale, periodo di grave emergenza per la pandemia da COVID-19, ha assicurato costantemente e in maniera impeccabile la propria prestazione lavorativa in presenza, ricorrendo solo marginalmente allo smart-working, sostenendo elevatissimi ritmi di lavoro senza mai mostrare flessione di rendimento; in tal modo, è risultata il punto di riferimento per la trattazione di tutte le tematiche afferenti la gestione del personale, anche in emergenza, confermandosi elemento fondamentale per il funzionamento dell’Ufficio e del Comando.

CAVALIERE Luogotenente Giovanni PIREDDA

Nato in Francia a Thonon Les Bains e residente a Varese, nel 1987 ha frequentato il 40° Corso Biennale Allievi Sottoufficiali dei Carabinieri presso le Sedi di Velletri e Vicenza. Il Luogotenente Piredda durante la fase del lockdown ha diretto e coordinato i militari dipendenti operando senza limiti di orario, assistendo assiduamente la cittadinanza di quella giurisdizione ed individuando i nuclei familiari più bisognosi tra quelli colpiti dalla pandemia, ai quali è riuscito ad assicurare generi di prima necessità acquisiti grazie ai propri contatti con la rete dei donatori.

CAVALIERE Dott.ssa Tiziana ROBUSTELLI

Nata a Napoli e residente a Gallarate, è laureata in Giurisprudenza e nel 2021 ha conseguito un Master di II livello sul Diritto dell’Unione Europea. Attualmente presta servizio presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l’aeroporto di Malpensa, dove si è specializzata nell’attività doganale di verifica e controllo nel settore delle merci e dei passeggeri ed ha ricoperto diversi ruoli di Responsabile dei settori Antifrode, Viaggiatori ed Intelligence. Ha svolto numerose docenze rivolte a personale doganale ed a soggetti esterni ad ADM in Italia e all’estero. Ha collaborato a progetti innovativi sulla contraffazione in diverse scuole. Durante la pandemia, nell’adempimento dei propri doveri di ufficio, ha assicurato continuativamente il lavoro in presenza ed in prima linea con totale flessibilità di orario e di giornate (feriali e festive) e con piena abnegazione ed altissimo senso di responsabilità, anteponendo gli interessi della collettività agli interessi personali, al fine di consentire il rapido sdoganamento di materiale sanitario per il contrasto della pandemia destinato a soggetti pubblici e privati.

CAVALIERE Sig. Roberto SIMONATTO

Nato a Somma Lombardo e residente a Castellanza, attualmente pensionato, ha ricoperto l’incarico di Capo Squadra Esperto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli interventi eseguiti in occasione di calamità gli hanno fatto conseguire prestigiose benemerenze Da quasi venticinque anni il Sig. Simonatto è volontario presso la Comunità dei Frati Carmelitani di Legnano (MI) con incarichi vari: provvede al confezionamento pasti per i poveri presso la Casa della carità e per la Caritas; è membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e guida all’ascolto per le persone in difficoltà; offre assistenza ai frati ricoverati presso l’infermeria del convento accompagnandoli altresì in caso di ricovero o visite specialistiche.

CAVALIERE Dott. Davide TANZARELLA

Nato a Brindisi e residente a Samarate, si è laureato in Economia Aziendale, indirizzo Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano e nel 2021 ha conseguito un Master di II livello sul Diritto e processo tributario. E’ componente del “Gruppo specialistico di supporto nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione dell’attività antifrode e controlli” e dal 2016 anche del “Tavolo tecnico Poste/Dogane” della Direzione Regionale Lombardia.

CAVALIERE Sig. Ilario VINCIGUERRA

Nato a Casoria (NA) e residente a Gallarate, il Sig. Vinciguerra inizia il suo percorso formativo presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia. La grande passione per la cucina lo porta ad avere esperienze lavorative con la qualifica di “Chef di Partita” e “Sous-Chef” nelle cucine di ristoranti stellati in Francia, Germania, Belgio, Svizzera e nel Principato di Monaco. Nella fase più critica della recente emergenza pandemica si è prodigato nel confezionare pacchi alimentari che, con la collaborazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese, sono stati donati a famiglie che si sono trovate in difficoltà a causa della perdita di lavoro.

CAVALIERE Capitano Alessandro VOLPINI

Nato a Lendinara (Rovigo) il Capitano Volpini attualmente è Comandante del Nucleo Carabinieri tutela patrimonio Culturale di Udine. Nel 1994 ha frequentato il 47° corso “Allievi Sottufficiali” conseguendo il grado di maresciallo e nell’anno accademico 2009/2010 ha frequentato il 50° corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Dal 2017 e fino al 30 ottobre 2022 il Cap. Volpini è stato Comandante della Compagnia Carabinieri di Luino: ed è da qui che, durante la fase del lockdown, ha coordinato i militari dipendenti operando senza limiti di orario, assistendo assiduamente la cittadinanza ed individuando i nuclei familiari più bisognosi tra quelli colpiti dalla pandemia, ai quali è riuscito ad assicurare generi di prima necessità ricevuti grazie ai propri contatti con la rete dei donatori. Nel periodo in questione il Cap. Volpini si è più volte recato personalmente (anche fuori dal servizio) presso la piccola frazione di Monteviasco (Comune di Curiglia con Monteviasco), per recapitare medicinali e generi alimentari agli isolati residenti ancora impossibilitati a usufruire della funivia, unico mezzo di collegamento con il territorio sottostante.

COMMENDATORE Avv. Fabio FEDI

Nato a Padova e residente a Varese ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano in data 7 luglio 1989 e dal 1996 esercita la professione legale in Varese.

CAVALIERE Magg. Pietro LAGHEZZA.

Nato a Mesagne (Brindisi), il Magg. Laghezza attualmente è Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saronno fino al 25 settembre 2021, durante la fase del lockdown ha coordinato i militari dipendenti operando senza limiti di orario, assistendo assiduamente la cittadinanza di quella giurisdizione (tra le più colpite della provincia) ed individuando i nuclei familiari più bisognosi tra quelli colpiti dalla pandemia, ai quali è riuscito ad assicurare generi di prima necessità acquisiti grazie ai propri contatti con la rete dei donatori.