Da Lavena Ponte Tresa a Ganna per inaugurare “Le Vie della Cultura”

Il tempo incerto non ha scoraggiato gli otto partecipanti alla camminata inaugurale de “Le vie della cultura”, organizzata dalla Comunità Montana del Piambello e da altri partner del progetto Pic ‘Siti Unesco e Via Francisca’.

Guidati da Ferruccio Maruca e dal sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, i partecipanti hanno intrapreso il cammino lungo la prima tappa della Via Francisca del Lucomagno, da Lavena Ponte Tresa a Ganna, godendo della bellezza dell’incantevole insenatura e dei suoi splendidi panorami.

La salita lungo la pista ciclopedonale verso Ganna, circondata da una rigogliosa vegetazione e, contrariamente alle aspettative, sotto un cielo soleggiato, è stata arricchita dalle interessanti spiegazioni e dagli aneddoti del Sindaco Mastromarino.

Arrivati a Marchirolo, il gruppo ha incontrato il sindaco Emanuele Schipani e il vice sindaco Stefano Rametta, che, tra un impegno e l’altro, hanno accompagnato i partecipanti lungo le vie del paese, spiegando alcuni dei magnifici murales che lo adornano.

Proseguendo il cammino, il gruppo è giunto a Cugliate Fabiasco, dove li aspettavano il sindaco Angelo Filippini e il consigliere Massimo Grignani. Qui hanno presentato e illustrato lo splendido lavatoio costruito all’inizio del 1900, che si trova in una piazza del paese.

Presso il Maglio di Ghirla, dove era prevista una sosta per il pranzo, il presidente della Comunità Montana del Piambello, Paolo Sartorio, ha dato il benvenuto al gruppo e ha brevemente illustrato la storia di questo interessante manufatto con una lunga tradizione nell’arte della lavorazione del ferro.

Dopo un frugale pranzo, Massimo Grignani ha spiegato al gruppo le caratteristiche tecniche e il funzionamento complesso del maglio, che ancora oggi rappresenta un simbolo dell’attività creativa, dell’ingegno e della laboriosità del territorio.

La camminata ha avuto come meta finale la Badia di San Gemolo a Ganna, un luogo di grande interesse storico con la sua architettura particolare e le molteplici funzioni religiose, sociali e agricole che si sono svolte tra le sue mura per secoli. Ferruccio Maruca ha brevemente presentato agli partecipanti la storia affascinante della Badia, evidenziando come le istituzioni locali siano state capaci di attivare e rendere percorribile la Via Francisca del Lucomagno, un antico cammino che ha consentito il passaggio di monaci, imperatori, commercianti e pellegrini di vario genere attraverso il territorio varesino nel corso dei secoli.

PROGRAMMA (delle altre iniziative che si terranno sul territorio fino all’11 giugno)

MARTEDÌ 6 GIUGNO

14.00 – 17.30 a Besano Archeologistics propone “Dai fossili alle miniere”: escursione di grado facile, su sentiero, con visita al museo dei Fossili. Appuntamento al Museo civico dei Fossili di Besano, via Prestini 5 Besano (VA). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per prenotare inviare una mail a info@archeologistics.it o telefonare al 328.8377206 indicando il titolo e giorno dell’attività richiesta

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO

14.30 – 17.30 Archeologistics propone “Piccole e grandi chiese della valle Olona”: escursione facile da San Michele di Gornate al Monastero di Torba: Una camminata facile su strada e sentiero. Il cammino è di circa 4,5 km. Appuntamento: via delle Selve, Castiglione Olona, fraz, Gornate Superiore. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per prenotare inviare una mail a info@archeologistics.it o telefonare al 328.8377206 indicando il titolo e giorno dell’attività richiesta

GIOVEDÌ 8 GIUGNO

15.30 – 18.30 a Velate (punto di inizio presso la 1a Cappella del Sacro Monte di Varese) VARESEDOYOUHIKE propone “Fuori Traccia la Via Francisca – Velate e il Torrente del Campo dei Fiori”: una passeggiata appena fuori traccia dal percorso della Via Francisca. In questa uscita verranno esplorati e (ri)scoperti il paese di Velate, la Torre di Velate (Bene FAI), il torrente Vellone e i suoi orridi. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (necessarie calzature da trekking) per prenotare: Andrea Felotti +39 3402809478 (whatsapp) o felotti.a@gmail.com

VENERDÌ 9 GIUGNO

10.30 al Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Archeologistics propone “Un sentiero sulle orme della storia”: racconto del progetto di ripristino del sentiero storico di collegamento tra il Monastero di Torba e il Parco archeologico di Castelseprio. Per informazioni e iscrizioni: tel. 0331 820301- faitorba@fondoambiente.it

15.00 – 17.00 a Morazzone (Ritrovo presso il Tiro a Volo) VARESEDOYOUHIKE propone “Fuori Traccia La Via Francisca: Morazzone, Casa Macchi e Cimitero sconsacrato di Caronno Corbellaro”: una passeggiata lungo una tappa della via Francisca con un piccola deviazione “fuori traccia” per scoprire altre piccole bellezze del territorio. Per chi vuole ci sarà la possibilità di visitare Casa Macchi (Bene FAI) e pranzare in uno dei locali del centro. Evento gratuito. Info: alice.mometti@gmail.com

SABATO 10 GIUGNO

10.00 – 12.30 Archeologistics propone “Dalla prima cappella al Museo Pogliaghi con pic-nic”: percorso facile di 2 km. Dopo la visita è possibile fermarsi per il pic-nic nel parco di Casa Pogliaghi, con il proprio cestino pranzo. Appuntamento al Centro Espositivo Mons. Macchi alla prima Cappella. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per prenotare inviare una mail a info@archeologistics.it o telefonare al 328.8377206 indicando il titolo e giorno dell’attività richiesta

20.30 in Piazza Municipio (Cadegliano Viconago) Teatro Blu propone “TERRA MADRE Di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès”. Introduce la Prof. Amalia Ercoli Finzi, Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In caso di pioggia lo spettacolo sarà spostato nella Sala consiliare. Ingresso: 2€ Info: info@teatroblu.it

DOMENICA 11 GIUGNO

10.00 – 12.30 Archeologistics propone “Dalla prima cappella al Museo Pogliaghi con pic-nic”: percorso facile di 2 km. Dopo la visita è possibile fermarsi per il pic-nic nel parco di Casa Pogliaghi, con il proprio cestino pranzo. Appuntamento al Centro Espositivo Mons. Macchi alla prima Cappella. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per prenotare inviare una mail a info@archeologistics.it o telefonare al 328.8377206 indicando il titolo e giorno dell’attività richiesta

15.30 – 16.00 il Comune di Induno Olona propone “Roseto della Pace – Induno Olona”: concerto per i 150 anni della Filarmonica Indunese. Evento gratuito. Info: mauriziotortosa.induno@gmail.com

18.00 all’ Oratorio di Arbizzo il Teatro dei Navigli propone “Teatro Family: LA SIRENETTA”. Liberamente tratto da La Sirenetta di Hans Christian Andersen con Giulia Martina, Maurizio Misceo, Davide Najjar scritto e diretto da Luca Cairati. In caso di pioggia lo spettacolo sarà spostato nel porticato dell’oratorio di Arbizzo. Ingresso: 2€

20.30 a Porto Ceresio, Loc. Spiaggia Fiammetta l’Associazione Proteus propone “Videocollegamento Sub – La Cultura Del Territorio / Partendo Dalle Rocce Delle Nostre Montagne Fino Al Fondo Del Lago”: un meraviglioso viaggio nella cultura alimentare, la fauna ittica e i segreti del nostro territorio

DAL 3 ALL’11 GIUGNO

Archeologistics propone “Sacro Monte di Varese – Prima Cappella- Centro Espositivo Mons. Macchi”: apertura del centro espositivo della Prima Cappella con racconto delle storie nate all’interno dell’Archivio delle Narrazioni. Il centro espositivo sarà aperto tutti i giorni per presentare e raccontare il lavoro di ricerca svolto all’interno del PIC Siti Unesco e Via Francisca.(apertura per tutta la durata della settimana tranne il lunedì)

Comune di Induno Olona propone al Borgo Olonese, Induno Olona (punto di inizio Chiesa dei Re Magi) una camminata attraverso il Borgo Olonese tra quadri dipinti sui muri e panchine colorate: passeggiata libera per scoprire le bellezze del Borgo Olonese (si consiglia la visita serale per godere al meglio del paesaggio suggestivo)

Comune di Induno Olona propone a Induno Olona “Visita alla chiesa di San Pietro in Silvis – Stile Romanico XI Secolo”. Partecipazione gratuita su prenotazione. Per prenotare data e orario della visita si prega di contattare il Comune di Induno Olona al seguente numero 0332273111