Da Masterchef al Varese Beer Festival: Davide Aviano e le sue “ricette da birra” raccontate ai varesini

(Foto Federica Bonada)

E’ stato l’evento di apertura del Varese Beer festival che si è concluso alla fine dello scorso weekend: lo showcooking di Davide Aviano, il protagonista varesino della settima edizione di Masterchef.

Realizzato in collaborazione con Wyatt Brewing, ha visto subito esauriti i posti a disposizione per la degustazione ufficiale, ma sono stati in molti a “fare capolino” nella zona show, per scoprire le tante piccole chicche raccontate dallo chef: dalla sfoglia di riso che “fiorisce” nell’olio, alla salvia fritta “nature” senza pastella, al modo migliore per cucinare in padella l’agnello o “cuocere” senza fiamma il salmone.

Aviano ha presentato due sue ricette – Salmone marinato agli aromi, uova di quaglia poché, cialda di riso, panna acida e Costolette di agnello, crema cacio e pepe, salvia fritta – la cui preparazione potete trovare qui, insieme alle birre di Wyatt che sono state loro abbinate, con la sua consueta disponibilità e cortesia nel raccontarle: la speranza è di rivederlo l’anno prossimo con nuove ricette e nuovi abbinamenti, visto che ha dichiarato nella videointervista per Malto Gradimento a Damiano Franzetti il suo amore per le birre, in particolare le IPA.